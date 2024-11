So trainiert: Bella Hadid zeigt ihre Bauchmuskeln im Bikini

Bella Hadid (28) zeigte sich kürzlich ganz natürlich auf Instagram: Das Supermodel postete vergangene Woche eine Reihe von Schnappschüssen von seinem zweitägigen Dubai-Trip. Braun gebrannt, in einem knappen schwarzen Triangel-Bikini-Oberteil und komplett ohne Make-up präsentierte sich die Laufstegschönheit auf ihrem ersten Foto. Besonders gut zur Geltung kamen dabei ihre Bauchmuskeln. Neben ihrer Digitalkamera und einem Buch zeigte sie auch noch einen zweiten Look. Sie posierte am Strand in einem blau-weiß karierten Bikini. Auch der Genuss durfte bei der kleinen Auszeit nicht zu kurz kommen: Zwischendurch gönnte sich die Beauty eine Kokosnuss an der Strandbar.

Doch wie schafft Bella es, trotz des hektischen Lifestyles immer in Form zu bleiben? Ihre Antwort darauf ist eine Ernährung, die aus Vollwertkost besteht, also aus fast unverarbeiteten Lebensmitteln ohne künstliche Zutaten. Zusätzlich treibt Bella regelmäßig Sport – ihre Leidenschaft hat sie dabei nicht wie ihre Modelkolleginnen im Yoga gefunden, sondern im Reitsport. "Sie wissen ja, dass jedes Model sagt, dass es Yoga macht. Nun, ich finde, Pferde haben den gleichen Effekt", betonte sie schon 2015 gegenüber Porter Magazin.

Mit dem Reitsport hält sie sich nicht nur fit, sondern teilt auch eine große Leidenschaft mit ihrem Partner Adan Banuelos. Anfang des Jahres machten beide ihre Beziehung öffentlich. Der 35-Jährige ist ein bekannter Rodeo-Star und Reitchampion. "Sie liebt es, Adan bei seinen Rodeos zu unterstützen und könnte nicht stolzer sein, an seiner Seite zu sein", erzählte eine Quelle gegenüber Us Weekly. Um ihrem Partner näher zu sein, zog Bella für ihn sogar nach Texas. Dort besitzt das Victoria's Secret-Model eine eigene Farm.

Instagram / bellahadid Bella Hadid am Strand in Dubai, Instagram, 2024

ActionPress Adan Banuelos und Bella Hadid im September 2024

