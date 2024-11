Zurück in die 90er: Nicole Kidman begeistert mit Locken-Look

Am Montag fand in New York City die Premiere von Nicole Kidmans (57) neuem Film "Spellbound" statt. Natürlich war auch die Schauspielerin auf dem thematisch angepassten blauen Teppich zu finden, wo sie mit ihrem Aussehen für ein regelrechtes Flashback sorgte! Nicole strahlte nämlich in ihrem legendären Locken-Look, für den sie vor allem zu Beginn ihrer Karriere in den 90ern weltberühmt wurde. Mit ihren ikonischen Locken und der erdbeerblonden Haarfarbe erinnerte sie so an ihre Filmauftritte in Hits wie "Tage des Donners" oder "In einem fernen Land" an der Seite ihres Ex-Mannes Tom Cruise (62).

Abseits ihrer für Nostalgie sorgenden Haarpracht entschied sich die Darstellerin für einen eher konservativen Style. Sie präsentierte sich in einem weißen, bodenlangen Kleid mit aufwendigen Stickereien, welches aus der Dolce & Gabbana Alta Moda-Präsentation stammte. An ihrer Seite posierte auch ihr Co-Star Rachel Zegler (23). Die "West Side Story"-Bekanntheit trug an diesem Abend ein weißes Minikleid mit schwarzen Blumen-Highlights, wodurch sie mit Nicole modetechnisch perfekt harmonierte.

Die 57-Jährige überraschte in der Vergangenheit schon öfter mit ihren gewählten Outfits und Looks. So sorgte Nicole erst kürzlich bei der Premiere der zweiten Staffel von "Lioness" in Los Angeles für einen Wow-Moment, als sie über den roten Teppich schritt. Die Australierin schmiss sich zu diesem Anlass in ein ziemlich gewagtes Outfit: Sie trug ein rückenfreies Oberteil mit Wasserfallausschnitt sowie einen eleganten Midirock mit dramatischen Falten.

Getty Images Nicole Kidman und Rachel Zegler, November 2024

Getty Images Nicole Kidman bei der Premiere von "Lioness" in Los Angeles, Oktober 2024

