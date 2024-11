Maura Higgins genießt Luxus vor ihrem Dschungelcamp-Einzug

Am Sonntag startet eine neue Staffel von "I'm a Celebrity", der britischen Version des Dschungelcamps. Mit dabei ist auch die UK-Love Island-Bekanntheit Maura Higgins. Vor ihrem Einzug in die australische Wildnis scheint die TV-Persönlichkeit noch einmal so richtig den Luxus zu genießen. Die Irin verbringt derzeit einen glamourösen Aufenthalt im renommierten Claridge's Hotel in London, wie ihre neuesten Beiträge auf Instagram zeigen. In ihrer Story teilt sie einen Schnappschuss ihres glanzvollen Hotelzimmers. "Filme, Zimmerservice und Bademäntel. Nichts könnte mich derzeit glücklicher machen", schreibt sie vielsagend dazu.

Auf einem weiteren Foto präsentiert sich Maura in einem hochgeschlossenen braun-weißen Minikleid mit goldenen Knöpfen, kombiniert mit High Heels und transparenten Strumpfhosen. Sie ergänzt ihr Outfit mit einer braunen Chanel-Handtasche und auffälligen Ohrringen, während sie in der eleganten Lobby posiert. Zuvor hatte die Influencerin an einem luxuriösen Lunch-Event in dem Fünfsternehotel teilgenommen, bei dem auch andere Prominente wie Olivia Attwood (33) und Chloe Lewis anwesend waren.

Für die Dschungelshow wurde Maura als Nachrückerin engagiert, nachdem der Boxprofi Tommy Fury (25) seine Teilnahme abgesagt hatte. Neben der Reality-TV-Bekanntheit werden auch noch der "Coronation Street"-Star Alan Halsall, die Journalistin Jane Moore (62) oder der Radiomoderator Dean McCullough an dem Wildnisabenteuer teilnehmen. Auch deutsche Fans dürfen sich über ein bekanntes Gesicht freuen: Oti Mabuse (34), Motsis (43) Schwester, zieht ebenfalls in den Dschungel ein.

Instagram / maurahiggins Maura Higgins, Influencerin

Getty Images Oti Mabuse im Oktober 2024

