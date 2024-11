Knappe Sache: Dieses Duo verliert das Sommerhaus-Exit-Spiel

Für Stefan Kleiser und Theresia Fischer (32) sowie Oliver Sanne (38) und Jil Rock geht es in der neunten Folge von Das Sommerhaus der Stars ans Eingemachte. Die zwei Promi-Paare treten zur Exit-Challenge an – und ein Duo muss am Ende seine Koffer packen. Theresia und ihr Partner geben sich direkt siegessicher, da sie letztes Mal super in dem Spiel abgeschnitten haben. Bei diesem geht es darum, mit umgeschnallten Holzbrettern Würfel zu einem Korb zu transportieren. Anfangs liegen Olli und Jil vorne – Theresia fängt daher an, verzweifelt zu schluchzen. Am Ende dreht sich das Blatt jedoch und sie und Stefan holen sich ganz knapp den Sieg. Für den Ex-Bachelor und seine Partnerin ist die Sommerhaus-Reise somit vorbei.

Dass Theresia und Stefan den Sieg einheimsen, freut besonders Sam Dylan (33). Er fällt seiner BFF sofort in die Arme und gibt ihr ein Küsschen. "Schatz, mir war schon so schlecht!", behauptet der Ex-Prince Charming-Star und ist erleichtert darüber, dass seine Freundin nicht abreisen muss. Diese entgegnet: "Uns kriegt man hier nicht weg!" Im Interview vor der Kamera trauern die Medienpersönlichkeit und Stefan ihren Kontrahenten nicht nach. "Pech gehabt!", sticheln beide hämisch.

Dem Team Emut sowie Alessia Herren (22) und Can steht die Enttäuschung über Olli und Jils Aus hingegen ins Gesicht geschrieben. Sie verabschieden sich schweren Herzens von den beiden. Währenddessen kommen dem Verlierer-Pärchen sogar ein paar Tränchen. "Emma (23), Umut (27), Alessia – die wollten uns gerne behalten", fasst Jil traurig zusammen. Gegenüber ihrem Partner verrät sie dann, dass sie es "schade" findet, dass das Sommerhaus-Abenteuer für die beiden bereits vorbei ist.

Anzeige Anzeige

RTL Theresia Fischer und ihr Freund Stefan in "Das Sommerhaus der Stars" 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jil.rock Oliver Sanne und Jil Rock

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige