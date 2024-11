Klare Vorstellungen: So muss Tara Tabithas Traumpartner sein

Tara Tabitha (31) geht schon seit einiger Zeit allein durchs Leben. Die Reality-TV-Bekanntheit scheint das aber eher weniger zu stören. Statt sich auf den nächstbesten einzulassen, bleibt sie geduldig. Denn: Der Dauersingle hat ein klares Bild davon, wie der Traumpartner zu sein hat. "Mein neuer Partner muss sehr erwachsen und reif sein, bodenständig, eine hohe moralische Wertvorstellung haben", erklärt Tara im Interview mit RTL bestimmt. Die Optik sei da eher zweitrangig. Sie fasst ihre Vorstellungen kurz und bündig zusammen: "Einfach ein bisschen mehr Mann als Bubi sein."

Zuletzt konnten ihre Fans Tara bei Are You The One – Reality Stars in Love beim Dating begleiten. Ihre Teilnahme an der Datingshow war jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Zunächst versuchte sie es mit Nikola Glumac (28), doch der Ex-Mann von Gloria Glumac (32) hatte auch Augen für andere Frauen in der Villa. Im Anschluss lernte sie Kaan Aktas näher kennen und schien sogar bereit, sich zu binden. Doch auch der einstige Bachelor in Paradise-Kandidat enttäuschte am Ende die anspruchsvolle Wienerin, indem er das ein oder andere Mal fremdknutschte.

In Sachen Datingshows hatte die Österreicherin bislang also eher mäßigen Erfolg. Daher möchte sie die Dinge in Zukunft etwas anders angehen. Freudig gibt Tara gegenüber RTL bekannt: "Ich drehe gerade meine eigene Show. In dieser geht es um mich, um Mode und mein Datingleben." Zuvor hatte sie bereits gegenüber Promiflash ausgeplaudert, dass ihr erstes eigenes Format wohl im kommenden Herbst bei Joyn zu streamen sein wird.

RTL Tara Tabitha, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love"

ActionPress Tara Tabitha, Influencerin

