Geheimnis gelüftet: Tara Tabitha bekommt ihre eigene Show

Mit nur 17 Jahren nahm Tara Tabitha (31) das erste Mal an einem Reality-TV-Format teil. Im vergangenen Jahrzehnt folgten zahlreiche weitere: Von Ex on the Beach bis Are You The One? – die Liste der Realityshows der Österreicherin ist lang. Doch offenbar hat Tara noch nicht genug. In diesem Jahr hat die Influencerin bereits zwei geheime Shows abgedreht, wie sie vor wenigen Tagen gegenüber Promiflash verriet. Bei Denise Mertens (34) Halloweenparty ließ der TV-Star dann sogar noch eine Bombe platzen. "Ich arbeite gerade auch an meiner eigenen Show für Joyn. Die kommt wahrscheinlich nächsten Herbst, wenn alles glattgeht", plauderte sie aus dem Nähkästchen.

Worum es in dem Format geht, behielt Tara noch für sich. Dafür sprach sie ganz offen über ihre denkbare Zukunft im deutschen Fernsehen. Könnte Tara sich vorstellen, irgendwann vielleicht sogar mal die neue Bachelorette zu werden? "Also ich persönlich würde es machen, aber ich glaube, dass ich nicht so ganz ins Format passe, da bin ich schon realistisch", gestand die 31-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Dafür käme für sie aber die Show Make Love, Fake Love infrage: "[Das] würde eher passen, aber ich würde mich wahrscheinlich in einen Vergebenen verlieben, also bitte nicht."

In den Datingformaten hat Tara noch nicht die große Liebe gefunden. Trotzdem hat die Wienerin schon eine ganz genaue Vorstellung von ihrem Mister Perfect. Das verriet die Fernsehpersönlichkeit vor wenigen Wochen in der RTL-Sendung "Punkt 7". "Wenn ich mir meinen Traummann backen könnte, dann wär' der 1,95 Meter groß und beruflich erfolgreich", machte sie deutlich. In anderen Gebieten schien Tara jedoch weniger anspruchsvoll. Sie scherzte: "Er sollte nicht zu gut kochen können, weil ich will besser kochen können."

Tara Tabitha im März 2022

Tara Tabitha, Realitystar

