Cheryl war vor Liam Paynes Tod besorgt um seine Gesundheit

Die Nachricht erschütterte die Musikwelt am Mittwochabend: Liam Payne (✝31) ist auf tragische Weise ums Leben gekommen. Der ehemalige One Direction-Star war für die Tour seines Ex-Bandkollegen Niall Horan (31) in Argentinien, als er von seinem Hotelbalkon stürzte. Doch bereits Monate vor seinem Tod soll sich Liams Ex-Partnerin Cheryl (41) "wirklich Sorgen" um ihn gemacht haben. Im August vergangenen Jahres musste der Künstler seine Tour absagen und eine Pause einlegen, nachdem er wegen einer schweren Niereninfektion ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Cheryl, die sich nach der Trennung 2018 das Sorgerecht für den siebenjährigen Sohn Bear mit ihm teilte, war besonders nach diesem Klinikaufenthalt besorgt, berichtete The Mirror. Eine Quelle, die der Girls-Aloud-Sängerin nahesteht, erklärte zu diesem Zeitpunkt: "Cheryl ist wirklich besorgt um Liam. Sobald sie hörte, dass er im Krankenhaus war, befürchtete sie das Schlimmste."

Liam verriet, er hätte schon zu 1D-Zeiten häufig die Minibar geleert, wenn die Bandmanager die Jungs in Hotels eincheckten, um sie von den Fans fernzuhalten. Er gab darüber hinaus zu, er hatte nach einem absoluten Tiefpunkt einige Zeit in einer US-Wellnessklinik verbracht. In Interviews wirkte er oft sprunghaft, weil er bizarre Behauptungen aufstellte – etwa dass Simon Cowell (65) One Direction um sein Talent herum aufgebaut habe und seine Solokarriere die erfolgreichste der Band sei. Vor diesem Hintergrund sah Cheryl, die "die Belastung durch den Erfolgsdruck sehr gut kennt", seinen letzten Krankenhausaufenthalt als "Alarmsignal", berichtete der Insider laut Heat Magazine.

Liam und Cheryl kamen Anfang 2016 zusammen, als Cheryl gerade ihre zweite Scheidung durchmachte. Trotz des Altersunterschieds wirkten die beiden völlig verliebt, als sie ihr Debüt auf dem roten Teppich in Cannes gaben. Der Popstar zeigte seine Zuneigung zu seiner damaligen Freundin sogar mit einem Tattoo von ihrem Auge auf seinem Arm. Am 22. März 2017 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Doch im Februar 2018 berichtete The Sun, Liams ständige Reisen würden das Paar zu stark belasten. Der Sänger deutete nach der Trennung an, dass diese teilweise mit ihrem Sohn Bear zu tun hatte. Im Anschluss an die Beziehung war sein Liebesleben von ebenso vielen Auf und Abs geprägt wie sein gesundheitlicher Zustand.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne im Jahr 2016

Anzeige Anzeige

Cheryl Cole und Liam Payne bei der Global Gift Gala in Paris im Mai 2016