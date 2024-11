Jimmy Fallon scherzt über Mike Tysons Rückkehr in den Ring

In der Nacht von Freitag auf Samstag steht ein außergewöhnlicher Boxkampf auf dem Programm: Die Boxlegende Mike Tyson (58) steigt gegen den YouTuber Jake Paul (27) in den Ring. Das Spektakel wird live auf Netflix übertragen und sorgt bereits im Vorfeld für Furore. Moderator Jimmy Fallon (50) macht sich in der "Tonight Show" über den bevorstehenden Kampf lustig – vor allem in Anbetracht des großen Altersunterschieds der Kämpfer. "Ich bin ein bisschen nervös, weil zwischen Jake Paul und Mike Tyson ein Altersunterschied von 30 Jahren besteht. Wenn Mike Tyson gegen Al Pacino (84) boxen würde, wären wir dann damit einverstanden?" Mike hat mittlerweile das Alter von 58 Jahren erreicht, Al Pacino ist 84-jährig – Jake Paul hingegen ist gerade einmal 27 Jahre alt.

Zudem zeigt Jimmy seinem Publikum eine Reihe an imaginären Spruchschildern von Fans, die bei einem Kampf zwischen Mike und dem "Der Pate"-Schauspieler hochgehalten werden könnten. "Diese Schläge sind weicher als das Essen, das Biden isst" oder "Niemand hat seit Stormy Daniels (45) etwas so sehr vorgetäuscht", lauten die amüsanten Vergleiche. In einem fiktiven Werbevideo präsentierte der Moderator weitere absurde Kämpfe zwischen Boxlegenden und Internetphänomenen, darunter George Foreman (75) gegen das berühmte "I like turtles"-Kind und Evander Holyfield (62) gegen das beliebte Meme "The Dramatic Chipmunk".

Für Mike Tyson ist dieser Kampf ein weiteres Kapitel in seiner bewegten Karriere. Der ehemalige Schwergewichtsweltmeister, der in den 80er- und 90er-Jahren zu den bekanntesten Sportlern der Welt gehörte, hat seit seinem Rücktritt immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Jake Paul hingegen hat sich vom YouTube-Star zum Profiboxer entwickelt und zieht mit seinen Kämpfen ein junges Publikum an. Ob Mike sein Können gegen den jungen Herausforderer unter Beweis stellen kann, bleibt abzuwarten.

Getty Images Mike Tyson und Jake Paul bei der Pressekonferenz für ihren Boxkampf im November 2024

Getty Images Mike Tyson im Mai 2024

