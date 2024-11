Rita Ora teilt Mundsperre-Selfie vom Besuch beim Zahnarzt

Rita Ora (33) poliert sich die Beißerchen auf – und daran lässt die Sängerin auch ihre Fans auf Instagram teilhaben. Ohne Hemmungen teilt die Musikerin ein Selfie, auf dem ihr vom Zahnarzt eine Mundsperre angebracht wurde. Durch diese kann ein tiefer Blick in ihren Mund geworfen werden. Schüchtern ist die Britin jedoch nicht, was den intimen Moment betrifft: Sie schaut selbstbewusst in die Kamera und kommentiert: "Einfach nur Dinge."

Über das Foto beim Zahnarzt sind die Fans total aus dem Häuschen und feiern ihr Idol für ihre Offenheit. "Ich habe schon immer dein wundervolles Lächeln und deine strahlenden Zähne bewundert", schwärmt ein User in der Kommentarspalte ihres Social-Media-Beitrags. Ein weiterer Nutzer freut sich außerdem: "Wow. Das zaubert mir für den Rest des Tages ein Lächeln auf die Lippen." Neben dem Selfie teilt Rita noch einige weitere Fotos aus ihrem Promi-Alltag: Mal sitzt sie in einem Auto, posiert vor einem Spiegel, fährt Fahrstuhl oder glänzt in einem aus Haarsträhnen bestehenden Abendkleid auf dem Red Carpet der MTV EMAs.

Auf den roten Teppich des Events wurde Rita von einer ganz besonderen Person begleitet: ihrer Mama. Gemeinsam mit Vera Sahatçiu strahlte die "For You"-Interpretin über beide Ohren und wirkte überglücklich. Während sie in der haarigen Robe posierte, erschien ihre Mama superlässig in einem oversized Blazer, dunkler Hose, schwarzer Krawatte und einer coolen Sonnenbrille. Aber auch arbeitstechnisch geben Rita und Vera ein tolles Mutter-Tochter-Duo ab: Die beiden kooperierten jüngst für eine Primark-Mode-Linie.

Instagram / ritaora Sängerin Rita Ora, November 2024

ActionPress / Doug Peters / PA Photos Rita Ora und Vera Sahatçiu bei den EMAs im November 2024

