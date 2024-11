Rita Ora und ihre Mutter Vera beeindrucken bei den MTV EMAs

Rita Ora (33) und ihr Mutter Vera Sahatçiu legten bei den diesjährigen MTV EMAs einen tollen Auftritt hin. Die Sängerin, die die Awardshow moderierte, glänzte auf dem roten Teppich in einem außergewöhnlichen beigefarbenen Korsagenkleid, das mit Kunsthaar besetzt war. Den Look rundete sie mit offenen Haaren und natürlichem Make-up ab. Ihre Mama Vera trug einen schwarzen Anzug, den sie mit einer Krawatte, einem weißen Hemd sowie einer coolen Sonnenbrille abrundete.

Aber das war nicht Ritas einziger Look des Abends: Während der Preisverleihung zog sich die 33-Jährige ganze zehnmal um! Ihr erster Look der Show sorgte direkt für Staunen: In einem halbdurchsichtigen Paillettenmantel mit einem ultratiefen Ausschnitt betrat sie die Bühne. Danach folgten nicht weniger aufregende Outfits, wie etwa ein silberner Fransen-Zweiteiler, ein braunes Federkleid oder eine dunkelblauer, ausladender Rock, den die Sängerin mit einem Bandeau-Top kombinierte.

Während der Veranstaltung wurde Rita sehr emotional – in einem ergreifenden Moment gedachte sie ihrem verstorbenen Freund Liam Payne. "Er hatte das größte Herz und war immer der Erste, der seine Hilfe anbot. Er brachte so viel Freude in jeden Raum, den er betrat, und hat eine bleibende Spur auf dieser Welt hinterlassen", sagte sie unter Tränen. Anschließend wurde ein bewegender Zusammenschnitt mit Bildern und Videos in schwarz-weiß des verstorbenen One Direction-Stars gezeigt, hinterlegt mit dem Song "Night Changes".

Getty Images Rita Ora bei den EMAs im Novemer 2024

Getty Images Rita Ora bei den EMAs im Novemer 2024

