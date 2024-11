So viel Unordnung herrscht in Barbara Schönebergers Auto

Barbara Schöneberger (50) plaudert ungehemmt aus dem Nähkästchen über die Sauberkeit im Innenleben ihres Fahrzeugs. Denn diese lässt offenbar zu Wünschen übrig, wie die Comedienne gegenüber der Bild verrät. "Ich habe das Gefühl, dass die Leute alles, was sie von draußen eingesammelt haben, bei mir ins Auto mit reinnehmen", äußert die TV-Bekanntheit und erklärt in gewohnt scherzhafter Manier: "In meinem Auto kann eine ganze Familie satt werden, von dem, was sie unter den Sitzen findet. Es ist voller Tennissand, Staub, Kieselsteine, voll von Dreck."

Ihr Wagen liegt Barbara zwar am Herzen, einen übermäßigen Putzfimmel hat sie aber nicht, was das Gefährt betrifft. "Es ist für mich ein Gebrauchsgegenstand, den ich sehr gerne habe. Aber es ist nicht unbedingt überpflegt", enthüllt sie und hat abschließend eine lustige Geschichte parat: "Jetzt ist eine Milch ausgelaufen und mein Mann hat Kalk darauf geschüttet, damit der Geruch eingesaugt wird – das darf ich hier überhaupt nicht erzählen, wie es bei uns im Auto aussieht!"

Nicht nur über ihr Auto kann Barbara lachen, häufig nimmt sie sich auch selbst auf die Schippe – vor allem was ihre oftmals wilden Outfits betrifft. In diesem Frühjahr riss die Moderatorin beispielsweise über ihren Look beim Eurovision Song Contest Witze und behauptete auf der Bühne: "Passend dazu habe ich mich natürlich zurechtgemacht – mit einem kleinen schwedischen Köttbullar auf meiner Schulter." Ob sie damit ihren Kritikern etwa zuvorkommen möchte? Denn nicht bei jedem kommt Barbaras Kleidungsstil so gut an.

Getty Images Barbara Schöneberger im Januar 2024

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

