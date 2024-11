Anna-Maria Ferchichi schießt heftig gegen Harald Glööckler

Anna-Maria Ferchichi (43) hat in einer deutlichen Ansage gegen Harald Glööckler (59) ausgeteilt. Die Ehefrau von Rapper Bushido (46) kritisierte öffentlich das Verhalten des Designers als Jury-Mitglied der Sendung "My Style Rocks". Die Mode-Show, die Mitte Oktober auf Sport1 gestartet ist, stößt bei der achtfachen Mutter auf scharfe Ablehnung. Besonders Haralds Kommentare gegenüber den Kandidatinnen findet Anna-Maria unerträglich. In ihrer Instagram-Story zeigte Anna-Maria einen Clip aus der Sendung, in dem Harald eine junge Kandidatin hart kritisiert. "Der Mantel sieht aus, als ob dein Begleiter sich geschämt hat, dass du so ankommst, dass er dir seinen Mantel übergehängt hat", sagt er zu dem sichtlich eingeschüchterten Mädchen.

Der Designer, der kürzlich von Stefan Raab (58) parodiert wurde, fügt hinzu: "Du bist ein schönes Mädchen, aber in dem Outfit so langweilig wie eine Kaffeetasse. Nur mit dem Unterschied, dass die Kaffeetasse einem Freude macht, weil man den Kaffee später trinkt." Für Anna-Maria ein absolutes No-Go: "Schlimm, einfach nur schlimm!", kommentierte sie entrüstet und fragte ihre Follower: "Gibt es wirklich Menschen, die sowas toll finden?"

Anna-Maria scheut sich nicht davor, ihre Meinung offen zu äußern. Die Schwester von Sängerin Sarah Connor (44) lebt mit ihrem Mann Bushido und den gemeinsamen Kindern in Dubai. Auf Social Media teilt sie regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben und ihre Gedanken zu verschiedenen Themen. Ihre Fans schätzen sie für ihre Authentizität und Offenheit. Harald hingegen ist seit Jahrzehnten eine schillernde Figur in der deutschen Modeszene. Der Designer ist bekannt für seinen extravaganten Stil und seine markanten Auftritte. Ob er auf die Kritik von Anna-Maria reagieren wird, bleibt abzuwarten.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im August 2024

Getty Images Harald Glööckler, TV-Star

