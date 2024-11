Stefan Raab parodiert Harald Glööckler in seiner Show

Stefan Raab (58) hat in der aktuellen Episode seiner neuen Show "Du gewinnst hier nicht die Million" erneut für Aufsehen gesorgt, als er einen extravaganten Auftritt des Designers Harald Glööckler (59) parodierte. Stefan nahm Haralds auffällige Tanzeinlage in der TV-Show "My Style Rocks" zum Anlass für seine humorvolle Nachahmung und trat stilecht mit Perücke, Schlaghose und XXL-Lippen auf. "Sieht ein bisschen aus wie Tante Gertrud auf der Silberhochzeit nach fünf Prosecco mit Hüftschaden", scherzte der kultige Moderator.

Für seine Parodie holte Stefan sogar die Moderatorin der Show "My Style Rocks", Gülcan Kamps (42), auf die Bühne, die seine Tanzeinlage anmoderierte. Die Zuschauer reagierten begeistert auf Stefans Showeinlage. Auch auf Instagram häuften sich zu einem Ausschnitt der Show Kommentare wie "Weltklasse" und "Für einen kurzen Moment gedacht, dass da wirklich Harald Glööckler raus tanzt". Dieser Auftritt zeigte erneut die Fähigkeit des 58-Jährigen, mit Charme und Witz die Menschen zu begeistern.

Harald, der als exzentrischer Designer bekannt ist, zieht nicht nur durch seine Mode, sondern auch durch sein Lebensmotto "Every day is a fashion show" die Aufmerksamkeit auf sich. Trotz seines Erfolgs in der Modewelt scheut er sich nicht, andere Herausforderungen anzunehmen, wie zuletzt als Jurymitglied in der Show "My Style Rocks". Seine exzentrische Art zieht viele Fans an, macht ihn aber auch zu einer beliebten Zielscheibe für Parodien.

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab bei "Du gewinnst hier nicht die Million"

Getty Images Harald Glööckler, Modedesigner

