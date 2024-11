Kim Kardashian renoviert ihr 57-Millionen-Euro-Anwesen

Kim Kardashian (44) nimmt derzeit offenbar umfassende Renovierungsarbeiten an dem 57-Millionen-Euro-Anwesen vor, das sie einst mit Kanye West (47) bewohnte. Das luxuriöse Haus in Hidden Hills bei Calabasas erwarb die Reality-TV-Ikone gemeinsam mit dem Rapper im Jahr 2014, dem Jahr ihrer Hochzeit in Florenz. Nach der Scheidung im Jahr 2021 gehört das Haus nun allein Kim, die nun ihren eigenen Stil einbringen möchte.

Das Paar hatte das Anwesen für etwa 18,5 Millionen Euro erworben, und Kanye ließ eine aufwendige Umgestaltung vornehmen, die weitere 18,5 Millionen Euro gekostet haben soll. Zusammen mit dem belgischen Innenarchitekten Axel Vervoordt schufen sie ein minimalistisches Zuhause mit weißen, puristischen Räumen, das sie 2020 im Magazin Architectural Digest präsentierten. In einem Interview mit dem Magazin sagte der Musikproduzent: "Als ich sah, welche Art von Arbeit er machte, dachte ich: 'Dieser Mann könnte Batmans Haus entwerfen.' Ich musste mit ihm zusammenarbeiten." Nach der Trennung blieb Kim mit den gemeinsamen vier Kindern North (11), Saint (8), Chicago (6) und Psalm (5) in dem Haus, während ihr Ex-Mann nach Wyoming zog. Mittlerweile hat der Rapper ein weiteres Anwesen in Beverly Hills.

Die aktuellen Renovierungsarbeiten könnten Kims Wunsch widerspiegeln, das Zuhause nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten und ein Umfeld zu schaffen, das besser zu ihr und den Kindern passt. Während der Scheidungsphase war es ihr wichtig, das Haus zu behalten, da es der Lebensmittelpunkt der Familie ist. Ein Insider verriet damals gegenüber Page Six: "Kim versucht, Kanye dazu zu bringen, ihr das Haus in Calabasas zu überlassen, weil die Kinder dort leben und aufwachsen." Für die vierfache Mutter steht offenbar das Wohl ihrer Kinder an erster Stelle, und die Veränderungen im Haus könnten ein Schritt in ein neues Kapitel sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian/ North, Kim Kardashian, Psalm, Chicago, Saint

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige