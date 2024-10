Rapper Kanye West kauft ein neues 32-Millionen-Euro-Anwesen

Kanye West (47) hat kürzlich eine beeindruckende Immobilie in Beverly Hills gekauft. Berichten zufolge hat der Rapper umgerechnet 32.353.484 Euro (35 Millionen Dollar) für das 20.000 Quadratmeter große Anwesen, das über elf Schlafzimmer und 18 Badezimmer verfügt, ausgegeben. Das neue Zuhause liegt in der exklusiven, abgeschlossenen Gemeinde North Beverly Park. Nur drei Monate zuvor verkaufte er seine berüchtigte Malibu-Villa, die er in einen "Bombenschutzbunker" verwandeln wollte, für nur knapp 19,5 Millionen Euro, was 60 Prozent weniger war als der ursprüngliche Kaufpreis im Jahr 2021. Fotos von Dailymail zeigen das Haus, dem Kanye alle sanitären Einrichtungen entziehen wollte, um dort ein fensterloses Versteck zu schaffen – was letztendlich als unrealistisch aufgegeben wurde.

Die neue Residenz des Musikers lässt keine Wünsche offen. Sie verfügt über einen eigenen Entertainment-Pavillon, der direkt mit dem Haupthaus verbunden ist, sowie über mehrere Poolbereiche mit beeindruckenden Wasserfällen. Ein separates Poolhaus, ein Pavillon und ein Paddle-Tennisplatz runden die luxuriöse Ausstattung ab. Die Gerüchte über eine bevorstehende Scheidung von seiner Frau Bianca Censori (29) werden mit Spekulationen über diese Neuanschaffung weiter angeheizt.

In der Vergangenheit sorgte Kanye nicht nur mit seinen Projekten, sondern auch mit seinem Privatleben immer wieder für Schlagzeilen. Nach seiner Scheidung von Kim Kardashian (44) im Jahr 2022 hielt er seine Hochzeit mit Bianca Censori geheim, was erneut für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Seine jüngsten Investitionen in Beverly Hills und die finanzielle Entscheidung, sein früheres Projekt aufzugeben, zeigen einen Kanye, der sich mit seinen Großprojekten und vielseitigen Immobiliengeschäften immer wieder selbst neu erfindet. In der Nachbarschaft von Beverly Park leben auch andere Prominente wie Justin Bieber (30), Denzel Washington (69), Rod Stewart (79), Sylvester Stallone (78) und Eddie Murphy (63).

Getty Images Kanye West, Rapper

Brad Barket/Getty Images for Fast Company, Dia Dipasupil/Getty Images, Getty Images Collage: Kanye West, Kim Kardashian, Bianca Censori

