Umut Tekin entschuldigt sich für seine Sommerhaus-Ausraster

Umut Tekin (27) sorgte mit seinem Verhalten im Sommerhaus der Stars für Diskussionen. Immer wieder legte der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat aggressives Verhalten an den Tag und rastete aus. Dafür will er sich nun in einem Instagram-Video entschuldigen: "Ich reflektiere dieses Verhalten. Es war überhaupt nicht cool. Auch direkt vor Ort, als das alles passiert ist, musste ich erst mal eine Nacht darüber schlafen."

Umut berichtet von den "schrecklichsten drei Wochen meines Lebens" und gibt zu, selbst von seinem Verhalten überrascht zu sein: "Ich habe mich selbst nicht mehr wiedererkannt." Der Freund von Emma Fernlund (23) habe nach der Ursache seines Verhaltens gesucht. "Ich habe an mir gearbeitet, habe das reflektiert", erklärt er und fügt hinzu: "Auch als ich das noch mal gesehen habe, war das überhaupt nicht schön für mich mitanzusehen und ich möchte mich an dieser Stelle wirklich bei allen Menschen da draußen entschuldigen. Auch an die Menschen, die das vor Ort miterlebt haben: Es tut mir von ganzem Herzen leid."

Unter anderem schaukelte sich die Nominierung in der neunten Folge hoch. Nachdem Umut gegen Gloria Glumac (32) ausgeteilt hatte, feuerte sie zurück. Das ließ sich der 27-Jährige wiederum nicht gefallen und baute sich vor Gloria auf. Im Promiflash-Interview zeigten Umut und Emma Reue. "Heute empfinden wir es als beschämend, die Folge zu schauen. Es wurden jegliche Grenzen von sämtlichen Parteien überschritten", erklärte Emma. Umut fügte hinzu: "Wenn ich heute so die Situation einschätze, dann hätte man in solchen Situationen ruhiger reagieren sollen [...]. Selbst wenn man streitet, kann man das in einem normalen Ton machen und ganz ohne Beleidigungen. Geschämt haben wir uns dafür."

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2024

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin im "Sommerhaus der Stars" 2024

