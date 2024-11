Verdächtiger im Fall von Liam Paynes Tod möchte kooperieren

Liam Paynes (✝31) Tod erschütterte die ganze Welt. Noch immer sind nicht alle Untersuchungen zu den Umständen seines Ablebens abgeschlossen – zuletzt wurden drei Verdächtige von den argentinischen Behörden festgenommen. Sie sollen dem Sänger Zugang zu harten Drogen verschafft haben. Einer der Festgenommenen, Braian Nahuel Paiz, versicherte laut OK! einer argentinischen Zeitung, dass er mit der Polizei zusammenarbeiten wird. "Ich möchte alles beitragen: mein Telefon, alles zu den Ermittlungen. Ich habe nichts, was mir schaden könnte", erklärt er und fügt hinzu: "Die andere Sache ist, das beizutragen, was ich persönlich gesehen habe und was ich aus erster Hand erfahren habe." Bisher hat er noch keine offizielle Zeugenaussage gemacht, hofft aber, dass "der Gerechtigkeit Genüge getan wird".

Braian arbeitete in dem Hotel, in dem Liam ums Leben kam. In einem früheren Interview mit Telefe Noticias behauptete er bereits, Liam in einem Restaurant über den Weg gelaufen zu sein. Der Musiker habe dort mit seiner Partnerin Kate Cassidy und zwei weiteren Bekannten gespeist. Über mehrere Hotelbesuche hinweg habe er mit dem ehemaligen One Direction-Mitglied Drogen konsumiert. Allerdings bestritt er, dem Sänger die Drogen verkauft zu haben – es seien keinerlei finanzielle Transaktionen vorgefallen. Sie hätten lediglich freundschaftlich etwas Zeit miteinander verbracht.

Liam ist Mitte Oktober von seinem Balkon im dritten Stock eines Hotels gefallen. Es war lange unklar, ob er aus eigenen Stücken gesprungen ist oder ob es sich um einen tragischen Unfall gehandelt hat. Eine toxikologische Untersuchung bestätigte dann einen gefährlichen Mix aus vielerlei harten Drogen in seinem Körper – neben verschreibungspflichtigen Antidepressiva auch Alkohol, Kokain, MDMA und Methamphetamin. Braian, ein weiterer Hotelangestellter und ein Freund von Liam werden im Zusammenhang mit dem Tod des Sängers unter die Lupe genommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liam Payne im November 2017

Anzeige Anzeige

MEGA / Raw Image LTD Liam Payne, Sänger

Anzeige Anzeige