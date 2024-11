Diesen Tipp hat Peter Andre für UK-Dschungelcamp-Kandidaten

Peter Andre (51) hat nur wenige Tage vor dem Start der neuen Staffel vom UK-Dschungelcamp "I'm A Celebrity... Get Me Out of Here!" eine dringende Warnung an die neuen Prominenten ausgesprochen. Der "Mysterious Girl"-Sänger, der vor 20 Jahren selbst an der Reality-Show teilnahm, teilte seine größten Bedenken und Ratschläge mit OK!. Besonders auf die Essenssituation und die damit verbundenen Herausforderungen möchte er die Teilnehmer aufmerksam machen.

Peter erklärte: "Wenn ich den Teilnehmern einen Rat geben könnte, dann wäre es, was das Essen betrifft. Viele Leute sagen: 'Iss vorher viel, denn du wirst im Dschungel so hungrig sein.' Aber ich würde genau das Gegenteil empfehlen." Er fuhr fort: "Wenn du es nicht gewohnt bist, mit weniger Nahrung auszukommen, wird dein Körper unter Schock stehen. Wenn du dich aber langsam einschränkst, wird es einfacher." Peter gab zu, dass er wünschte, er hätte das damals getan: "Der ständige Hunger war definitiv schlimmer als die Dschungelprüfungen."

Vor genau 20 Jahren sorgte Peter für Schlagzeilen, als er sich während seiner Zeit in der Show in das Model Katie Price (46) verliebte. Die beiden heirateten ein Jahr später und bekamen zwei Kinder, Junior (19) und Princess (17). Ihre Ehe hielt jedoch nur bis 2009. Seit 2015 ist Peter glücklich mit Emily MacDonagh verheiratet, mit der er drei weitere Kinder hat.

Getty Images Peter Andre und Katie Price im März 2008

Getty Images Peter Andre und Emily MacDonagh, 2018

