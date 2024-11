Für Demi Moore ist es wichtig, für ihren Ex Bruce da zu sein

Demi Moore (62) hat über den Gesundheitszustand ihres Ex-Mannes Bruce Willis (69) gesprochen. In einem Interview mit Los Angeles Times gab sie Einblicke, wie die Familie mit seiner Diagnose Frontotemporale Demenz umgeht. Obwohl Demi und Bruce seit 2000 geschieden sind, verbindet sie weiterhin eine enge Beziehung, da sie drei gemeinsame Töchter haben. Demi betonte, dass sie versucht, so oft wie möglich für Bruce da zu sein, und ihn mindestens einmal pro Woche besucht, wenn sie in der Stadt ist.

Demi erklärte, dass die Entscheidung, Bruces Diagnose öffentlich zu machen, der Familie geholfen habe. "Es nahm einen Teil der Anspannung, die durch [...] den Versuch, zwischen Privatsphäre und Geheimniskrämerei zu balancieren, entstanden ist", sagte sie. Sie fügte hinzu: "Es ist sehr privat, aber es war etwas, das wir [erst einmal] versucht haben, geheim zu halten. [Es zu erzählen,] war dann aber erleichternd [für uns] und eine würdige Art, damit umzugehen." Bruce hatte sich im März 2022 aus der Schauspielerei zurückgezogen, nachdem bei ihm Aphasie diagnostiziert worden war. Im Jahr 2023 verschlimmerte sich sein Zustand zu Frontotemporaler Demenz.

Abseits des Rampenlichts hat die Familie stets zusammengehalten. Demi und Bruce lernten sich in den späten 1980er Jahren kennen und heirateten 1987. Gemeinsam haben sie die Töchter Rumer (36), Scout und Tallulah großgezogen. Trotz ihrer Scheidung blieben sie enge Freunde und unterstützten sich gegenseitig durch verschiedene Lebensphasen. Im April 2023 wurde Rumer Mutter einer kleinen Tochter namens Louetta, und Bruce freut sich über die Zeit mit seiner Enkelin. Demi sagte: "Und er kann Zeit mit seiner Enkeltochter verbringen, was sehr süß und bewegend ist. Es ist Magie." Sie betonte die Wichtigkeit, Menschen mit Demenz dort zu begegnen, wo sie sind, anstatt an dem festzuhalten, was war.

Instagram / demimoore Bruce Willis und Demi Moore, im März 2024

Getty Images Demi Moore und Bruce Willis mit ihren Töchtern, 2001

