Julia Roberts überredete Richard zur Rolle in "Pretty Woman"

Richard Gere (75) wird von seinen Fans besonders als Charmeur in romantischen Komödien geliebt. Seine bekannteste Rolle dürfte er in "Pretty Woman" an der Seite von Julia Roberts (57) gespielt haben. Bei der "Today Show" trafen sich die beiden 2015 und ließen die Vergangenheit Revue passieren. Demnach brachte Regisseur Garry Marshall (✝81) Julia damals für ein erstes Kennenlernen zu Richard. Für den Darsteller stimmte sofort die Chemie, wie er betont. Sie flirteten und verstanden sich prächtig. Als ihn Garry dann anrief, schrieb Julia auf ein Stück Papier "Bitte sag ja." Richard schwärmt: "Es war so süß. Und ich sagte zu ihm: 'Ich habe gerade Ja gesagt.'"

Bevor ihn seine charmante jüngere Kollegin überzeugen konnte, stand für den Filmstar eigentlich fest, sich keinen Liebesfilmen mehr zu widmen. In einem Interview mit dem Movieline-Magazin meinte er: "'Pretty Woman' ist etwas, das ich sonst nie gemacht hätte. [...] Ich hatte überhaupt kein Interesse an diesen Drehbüchern [...]." Große Erfolge vor "Pretty Woman" wurden für Richard jedoch immer seltener, sodass er ohne den Blockbuster möglicherweise vor einem Karriere-Aus gestanden hätte. Im Nachhinein war der US-Amerikaner also sehr froh, zugesagt zu haben.

Während der Dreharbeiten zu dem Kultfilm gab es wohl einige zentrale Szenen, die gänzlich improvisiert waren. Während des Filmfestivals in Venedig enthüllte der 75-Jährige im Rahmen einer Masterclass, dass die berühmte Klavierszene komplett spontan gewesen sei. Sie habe damals gar nicht im Drehbuch gestanden! Richard habe sich dazu entschieden, seiner "fast kriminell unterentwickelten" Rolle selbst mehr Tiefe zu verleihen – denn diese war im Drehbuch lediglich durch das attraktive Äußere charakterisiert.

Richard Gere und Julia Roberts in "Pretty Woman"

