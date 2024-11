Zendaya, Nicole Kidman und Co. rocken Cover der Vanity Fair

Zendaya (28), Nicole Kidman (57) und Sydney Sweeney (27) setzen neue Maßstäbe in Hollywood. Für die prestigeträchtige Hollywood-Ausgabe 2025 des Vanity Fair Magazins versammelten sich zwölf der größten Stars der Branche zu einem einzigartigen Fotoshooting. In glamourösen Designer-Outfits zeigten sie, warum sie zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der Filmindustrie gehören. Neben den drei Hauptdarstellerinnen waren auch Glen Powell (36), Zoe Saldana (46), Dev Patel (34), Josh O'Connor (34), Danielle Deadwyler, Jonathan Bailey (36), Lisa, Ncuti Gatwa (32) und Bill Skarsgård (34) Teil des beeindruckenden Ensembles.

Die von Gordon von Steiner fotografierte und von George Cortina gestylte Bilderstrecke zeigt nicht nur atemberaubende Porträts, sondern bietet auch tiefe Einblicke in das Leben und die Karriere der Stars. Zendaya, bekannt aus Filmen wie "Dune" und "Spider-Man" sowie der Serie "Euphoria", sprach über Höhen und Tiefen ihrer Karriere. Sie erinnerte sich an Projekte, die nicht wie geplant verliefen, und wie sie schließlich zur Erfolgserie Euphoria kam. Auch ihre viel beachtete Beziehung zu Schauspielkollege Tom Holland (28) kam zur Sprache: "Ich liebe es, mit ihm zu arbeiten. Er gibt immer tausend Prozent, auch wenn er erschöpft ist."

Nicole Kidman, die in einer eleganten schwarzen Samtkorsage von Schiaparelli posierte, reflektierte über eine entscheidende Phase in ihrer Karriere. Mit ihrem mutigen Film "Babygirl", in dem sie eine mächtige Geschäftsfrau spielt, die sich in einen jungen Praktikanten verliebt, gewann sie den Preis als "Beste Schauspielerin" bei den Filmfestspielen von Venedig. "Wenn es als Risiko gesehen wird, dann gehe ich dieses Risiko ein", sagte sie entschlossen. Sie zeigte sich auch betroffen vom Verlust ihrer Mutter Janelle, die Anfang des Jahres verstarb. "Ihr Wesen war die treibende Kraft in meinem ganzen Leben. Ich wünschte, sie hätte diesen Teil noch miterleben können", teilte Nicole emotional mit.

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Getty Images Nicole Kidman, 2023

