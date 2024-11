Andreas Gabalier schrieb diesen Hit betrunken in der Wanne

Andreas Gabalier (39) hat das Geheimnis hinter der Entstehung seines Mega-Hits "I sing a Liad für di" gelüftet. In einem kürzlich veröffentlichten Instagram-Video erzählte der erfolgreiche Sänger und Songwriter, wie er den Song nach einer feuchtfröhlichen Nacht schrieb. Um vier Uhr morgens, in seiner Badewanne sitzend, sei die Idee zu dem Lied entstanden, das ihm später den musikalischen Durchbruch verschaffte. Mit diesem Geständnis gewährt der "Volks-Rock'n'Roller" einen intimen Einblick in seine kreative Arbeit und überrascht Fans und Musikliebhaber gleichermaßen.

Im Video berichtet Andreas, dass er bei der Entstehung des Liedes "ungefähr 3,42 Promille" hatte und auf dem Heimweg von einer zünftigen Feier war. Dabei sang er den Song "I Don't Feel Like Dancin'" von den Scissor Sisters und begegnete an einer Bushaltestelle einem Mädchen, das über seinen Gesang lachen musste. Spontan sagte er zu ihr: "I sing a Liad für di." Dieses kurze, aber prägende Erlebnis inspirierte ihn so sehr, dass er zu Hause angekommen sich eine Badewanne einließ – "der Klassiker", wie er schmunzelnd anmerkt – und dort den Hit schrieb, der sich später 88 Wochen lang in den deutschen Charts halten sollte.

Andreas Gabalier, geboren am 21. November 1984, ist seit Jahren eine feste Größe in der deutschsprachigen Musikszene. Bekannt als der "Volks-Rock'n'Roller", verbindet er traditionelle Volksmusik mit modernen Rockelementen und schafft so einen einzigartigen Sound. Privat genießt Andreas, der eine große Party zu seinem 40. Geburtstag schmeißt, sein Leben als Single und widmet sich voll und ganz seiner Musik. Oft betont er, wie wichtig ihm Authentizität in seinen Songs ist und dass er am liebsten aus dem Moment heraus komponiert. Diese persönliche Note, gepaart mit seiner offenen und humorvollen Art, macht ihn nicht nur zu einem gefeierten Musiker, sondern auch zu einem sympathischen Geschichtenerzähler.

Getty Images Andreas Gabalier, Sänger

Getty Images Andreas Gabalier bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2014

