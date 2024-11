Auch diese "Bauer sucht Frau"-Männer suchen die große Liebe

Die aktuelle Staffel von Bauer sucht Frau bekommt noch einmal Zuwachs. Als Erstes stößt Max (33) zu den Kandidaten. Der Mutterkuhhalter hat nach zwei Jahren, in denen er sich auf die Arbeit konzentrierte, genug davon, Single zu sein. "Ich habe keinen Typ an meine Traumfrau, ich mache das an Charakter und Lächeln aus, ob sie mir gefällt oder nicht", meint der Thüringer. Mithilfe seines Bruders und von Moderatorin Inka Bause (55) sucht Max drei potenzielle Damen aus. Beim kleinen Scheunenfest kommt es dann zum ersten aufregenden Kennenlernen mit seinen Auserwählten Sarah, Selina und Lena. Obwohl er sich mit allen zu verstehen scheint, nimmt Max nur eine Frau mit zur Hofwoche. Die Entscheidung traf der 33-Jährige schon vorab – er scheint sich ganz auf eine der Damen konzentrieren zu wollen. Und seine Wahl ist am Ende klar: "Ich habe lange überlegt und ich wollte fragen, ob die Selina gerne mit mir die Hofwoche verbringen würde?" Bei Selina ist die Freude groß und sie sagt natürlich "Ja".

Max ist aber nicht der Einzige, der im TV nach seiner großen Liebe suchen möchte. Auch André wagt den Versuch. Er traf seine Wahl bereits auf dem großen Scheunenfest und darf nun auf seine Hofdame Sophie treffen. Diese holt er natürlich persönlich ab und dachte sich etwas ganz Besonderes aus: Als echter Friese begrüßt er Sophie mit einer Erntemaschine, an die er einen gemütlichen Strandkorb montiert hatte. Die Mühe hat sich gelohnt, denn Sophie ist total begeistert. Auf dem Weg gibt es dann sogar schon einen Sekt und kleine Flirts. Zurück auf dem Hof geht es dann direkt ans Eingemachte, denn die 25-Jährige lernt Andrés Familie kennen. Aber die Chemie scheint zu stimmen. Bei einer Führung durchs Haus macht ein Spruch über Mut an der Wand Sophie schließlich neugierig, sodass sie nach der Bedeutung fragt. "Das Bild habe ich mir mal machen lassen, als meine letzte Beziehung auseinandergegangen ist, weil ich da ja betrogen wurde", erklärt André ihr. Seine Offenheit weiß seine Hofdame aber offenbar zu schätzen.

Ob André und Max ihren Hofdamen ihre Herzen schenken können, wird sich dann wohl noch zeigen. Dass das möglich ist, bewies aber schon Bauer Marcel. Der Mutterkuhhalter und seine Jasmin flirteten schon in den vergangenen Folgen immer mehr miteinander. Vergangene Woche schien der Funke dann endgültig überzuspringen. Der Bayer gestand der 30-Jährigen sogar schon seine Liebe. "Ich habe dich in so kurzer Zeit so wahnsinnig lieb gewonnen, weil du immer so viel Fröhlichkeit mitbringst. Das macht wahnsinnig viel mit mir, dass du da bist. Das möchte ich gerne behalten, alles", schwärmte Marcel. Jasmin konnte dem nur beipflichten, und die beiden besiegelten ihre frische Liebe mit einem Kuss.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" auf RTL+.

RTL / Stefan Gregorowius Pferdehalter André aus Friesland, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2024

RTL Jasmin und Marcel bei "Bauer sucht Frau" 2024

