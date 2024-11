Bei Auftritten ohne Camilla wirkt König Charles angespannt

König Charles III. (76) scheint bei öffentlichen Auftritten besonders angespannt zu wirken, wenn seine Frau, Königin Camilla (77), nicht an seiner Seite ist. Dies wurde besonders deutlich, als er kürzlich zu seinem Geburtstag ein Food Festival besuchte, während seine Gattin aufgrund einer Erkrankung abwesend war. Laut dem Körpersprachen-Experten Darren Stanton, der dies gegenüber GB News erklärte, zeigt Charles traditionelle Anzeichen von Nervosität und Unsicherheit, die ihn seit den frühen Jahren seiner royalen Karriere begleiten. Camilla fehlt ihm als stützende Kraft, die ihm normalerweise durch subtile Gesten wie das Berühren seines Arms oder Rückens Sicherheit gibt.

"Wenn er Veranstaltungen mit Camilla besucht, sieht man, wie er nach ihr sucht, und er wirkt angespannt, wenn sie nicht in der Nähe ist", schilderte der Körpersprache-Experte weiter. Er fügte hinzu, dass Camilla oft durch Körperkontakt beruhigend auf Charles einwirke. Aufgrund ihrer Krankheit musste Camilla auch ihre Teilnahme an wichtigen Gedenkveranstaltungen in London absagen, um sich auf Anraten ihrer Ärzte auszuruhen.

Camilla und Charles verbindet eine tiefe Partnerschaft, die dem König, der privat auch sehr herzlich sein kann, Sicherheit und Gelassenheit verleiht. Der royale Experte Richard Fitzwilliams betonte laut OK! Magazine die Bedeutung von Camillas Unterstützung: "Es besteht kein Zweifel, dass ihre Hilfe von unschätzbarem Wert ist." Beide teilen ähnliche Einstellungen, einen ähnlichen Sinn für Humor und einen gemeinsamen Freundeskreis, was ihre Beziehung stärkt. Ihre Beziehung hat dazu beigetragen, Charles' öffentliches Auftreten positiv zu beeinflussen.

Getty Images Königin Camilla und König Charles

Getty Images AsiaPac König Charles III. im The King's Garden in Apia, Samoa im Oktober 2024

