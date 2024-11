Demi Moore begeistert mit elegantem Look auf Event in L.A.

Was für ein Auftritt: Schauspielerin Demi Moore (62) zeigte in der Vergangenheit schon häufig, dass sie klassisch schöne Looks liebt und stellte ihr ausgeprägtes Modebewusstsein am vergangenen Sonntag erneut unter Beweis. Bei den 2024 Governors Awards in Los Angeles erschien die stilsichere Berühmtheit in einem zeitlos-eleganten schwarzen Kleid. Wie Fotos des Events zeigen, ermöglichte dieses Outfit einen völlig freien Blick auf ihre schlanken Beine und setzte zugleich ihre trainierte Figur perfekt in Szene.

Die "Ghost"-Darstellerin rundete ihr Outfit mit einer luxuriösen Juwelenhalskette sowie dazu passenden Ohrringen mit einem Smaragdstein als Highlight ab. Ihre langen dunklen Haare trug sie offen und leicht gelockt. Ihr Make-up fiel ebenfalls klassisch aus – mit einem schlichten Lippenstift und natürlichem Lidschatten. An ihrer Seite posierte auch eine namhafte Kollegin von Demi: Niemand Geringeres als Nicole Kidman (57) strahlte gemeinsam mit ihr für die Fotografen um die Wette. Sie warf sich ebenso in Schale und glänzte in einem gleichermaßen schicken schwarzen Abendkleid.

Demi ist inzwischen 62 Jahre alt, doch ihre Fans begeistert die Hollywood-Bekanntheit immer wieder mit ihrem Style und jugendlichem Aussehen. So postete sie vor wenigen Tagen auf Instagram ein für Aufsehen sorgendes Video von sich anlässlich des Geburtstages ihrer geliebten Chihuahua-Hündin Pilaf. In dem Clip präsentierte sich die US-Amerikanerin freudestrahlend am Strand in einem knappen Bikini, der ihre beeindruckende Figur zur Schau stellte.

Getty Images Demi Moore und Nicole Kidman, November 2024

Instagram / demimoore Demi Moore und ihre Hündin Pilaf im Oktober 2024

