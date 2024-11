Nahe Prinz William und Kate: Einbruch in Schloss Windsor

Großer Schock bei der britischen Königsfamilie! Wie The Sun berichtet, sollen zwei maskierte Männer in das Schloss Windsor eingebrochen sein und es auf die landwirtschaftlichen Fahrzeuge abgesehen haben, die in einer Scheune nahe dem Adelaide Cottage gelagert waren – der Einbruch ereignete sich bereits an einem Sonntag im Oktober. Prinz William (42), Prinzessin Kate (42) und ihre drei Kinder, die seit 2022 im Adelaide Cottage leben, sollen zum Tatzeitpunkt bereits im Bett gelegen haben. König Charles (76) und Königin Camilla (77) seien zu dieser Zeit nicht anwesend gewesen.

Die Eindringlinge scheinen ihren Coup genau geplant zu haben. "Sie müssen gewusst haben, dass die Fahrzeuge dort gelagert waren, bevor sie einbrachen, und sie wussten, wann der beste Zeitpunkt war, um zu entkommen, ohne erwischt zu werden", erklärt ein Insider gegenüber The Sun. Um mit ihrer Beute davonzukommen, nutzten die Einbrecher angeblich einen gestohlenen Lastwagen, um das Sicherheitstor zu durchbrechen. Jenes Tor sei der nächstgelegene Ausgang zum Adelaide Cottage und werde daher regelmäßig vom Thronfolger und seiner Familie genutzt.

William und Kate zogen ins Adelaide Cottage, um ihren Kindern ein möglichst normales Leben zu ermöglichen, fernab des Trubels im Kensington-Palast. Das historische Cottage liegt auf dem Gelände von Schloss Windsor und bietet der Familie sowohl Privatsphäre als auch Nähe zur restlichen königlichen Familie. Der Vorfall wirft nun Fragen zur Sicherheit des Anwesens auf, insbesondere nachdem bewaffnete Beamte von bestimmten öffentlichen Eingängen abgezogen wurden. Diese Entscheidung soll mit einem Mangel an qualifizierten Kräften begründet worden sein, dennoch patrouillieren Berichten zufolge die Beamten weiterhin auf dem Gelände.

Getty Images Schloss Windsor, 2021

Getty Images Prin George, Prinz Louis, Prinz William, Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte, Juni 2024

