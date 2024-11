Nicole Kidman kämpft in ihren Fünfzigern mit dem Älterwerden

Nicole Kidman (57) feierte in diesem Jahr ihren 57. Geburtstag. Dass für die australische Schauspielerin das Älterwerden nicht immer leicht sei, verrät sie nun im Interview mit der britischen GQ. "Wenn man älter wird, merkt man, dass man manchmal um drei Uhr morgens weinend und keuchend aufwacht", gesteht die "Moulin Rouge"-Bekanntheit. Seit ihren Fünfzigern habe sich ihre Einstellung zum Leben nachhaltig verändert. "Es ist schwer, sich mit dem Aspekt der Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Wenn man Kinder großzieht, denkt man sich: 'Ich muss hierbleiben. Ich will das alles sehen'", erklärt Nicole und reflektiert: "Es ist niederschmetternd und wunderschön und außergewöhnlich."

Besonders der Verlust ihrer eigenen Eltern habe die Schauspielerin geprägt. "Das Leben trifft dich, und es ist definitiv eine Reise", betont die 57-Jährige im Gespräch mit dem britischen Magazin. Im Jahr 2014 musste Nicole den Tod ihres Vaters Anthony verkraften. In diesem Jahr folgte dann ein weiterer Schicksalsschlag. Im September verstarb ihre geliebte Mutter Janelle im Alter von 84 Jahren. "Meine Mutter war eine große Wegweiserin in meinem Leben und wahrscheinlich mein Kompass in Bezug auf alles, was ich tat", brachte die Schauspielerin kurz nach dem Verlust gegenüber Extra ihre Trauer zum Ausdruck.

Die Nachricht über den Tod ihrer Mutter erreichte Nicole ausgerechnet, als sie auf dem Filmfestival in Venedig war, wo sie für ihre beeindruckende Leistung in dem Blockbuster "Babygirl" ausgezeichnet werden sollte. Die 57-Jährige ließ ihre Verpflichtungen in Italien sofort hinter sich und reiste umgehend nach Sydney zurück, um in dieser schweren Zeit bei ihrer Familie zu sein. In ihrem Ehemann Keith Urban und den gemeinsamen Töchtern Sunday (16) und Faith (13) fand Nicole Rückhalt. "Wir schaffen das. Es bringt die Familie enger zusammen", betonte der Country-Musiker im vergangenen Monat im Interview mit E! News.

Anzeige Anzeige

Getty Images Janelle Ann Kidman und Nicole Kidman, 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban im Mai 2024

Anzeige Anzeige