Prinz William und Kate erziehen die Kinder zu Bescheidenheit

Prinz William (42) legt großen Wert darauf, seinen drei Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen. Gemeinsam mit seiner Frau Kate (42) arbeitet er daran, dass die Kinder trotz ihrer königlichen Herkunft bodenständig und bescheiden aufwachsen. William möchte seinen Kindern die Werte vermitteln, die er selbst von seiner Mutter, Prinzessin Diana (✝36), gelernt hat: Mitgefühl, Verantwortungsbewusstsein und das Verständnis dafür, dass nicht alle Menschen so privilegiert sind wie sie.

Um dies zu erreichen, plant William, seine Kinder schon früh mit sozialen Themen wie Obdachlosigkeit vertraut zu machen. Genau wie Diana ihre Söhne damals in Obdachlosenheime mitnahm, möchte auch er, dass George, Charlotte und Louis die Realität außerhalb der Palastmauern kennenlernen. "Auf dem Schulweg sprechen wir oft darüber, was wir sehen", erzählte William letztes Jahr in einem Interview mit der Sunday Times. "Wenn wir Menschen sehen, die vor Supermärkten sitzen, frage ich die Kinder: 'Warum sind sie dort? Was passiert mit ihnen?'"

Die Werte, die William seinen Kindern vermittelt, spiegeln die Erziehung wider, die er von seinen eigenen Eltern erhalten hat. Sowohl Diana als auch Charles (76) war es wichtig, dass ihre Söhne ein Verständnis für das Leben außerhalb der königlichen Sphäre entwickelten. William möchte dieses Erbe fortführen und sicherstellen, dass seine Kinder nicht nur ihre zukünftigen Pflichten verstehen, sondern auch Mitgefühl für diejenigen haben, die weniger Glück im Leben hatten. "Ich liebe meine Kinder so, wie es jeder Vater tut, und ich hoffe, dass George mich genauso liebt, wie ein Sohn seinen Vater liebt", sagte er einst und betonte damit die Normalität in seiner Familie trotz ihres außergewöhnlichen Hintergrunds.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/Ctn8MqkNqRV/?hl=en&img_index=2 Prinz William mit seinen drei Kindern, Vatertag 2023.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Charles mit ihrem Sohn Prinz William, 1983

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige