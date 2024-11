Anna-Maria Ferchichi verteidigt ihre Schwiegertochter in spe

Anna-Maria Ferchichi (43) teilte kürzlich ein Foto ihres ältesten Sohnes Montry und dessen Freundin Yasmin im Netz. Daraufhin bekam Yasmin offenbar viel Hate. Einige Follower kritisierten, dass an der 19-Jährigen "nicht alles echt" sei. Das wollte Anna-Maria jedoch nicht unkommentiert lassen: Auf Instagram nahm sie ihre zukünftige Schwiegertochter in spe entschlossen in Schutz. Sie schrieb: "An ihrem Körper, an ihrem Gesicht ist alles hundertprozentig echt. Abgesehen von ihrem phänomenalen Körper ist sie ein richtig, richtig tolles Mädchen. Sie packt hier mit an, sie hilft mir mit den Kleinen, sie ist still, sie ist witzig."

Anna-Maria kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Ich habe auch zu Montry gesagt, als sie sich kennengelernt haben, behandle sie gut, sei immer gut zu ihr, denn solche Mädchen findest du nicht oft. Sie ist eine zehn von zehn, sowohl innerlich als auch äußerlich." Den Hass im Netz könne die Frau von Bushido (46) nicht verstehen.

Doch wer ist Montrys schöne Freundin? Yasmin ist die Tochter von Jihane Marczak, einem Model, das die Wahl zur Miss Intercontinental Marokko 2022 gewann. Gemeinsam lebt das Paar in Dubai und studiert Business-Administration. Sein Liebesglück teilt Montry schon seit einiger Zeit in den sozialen Medien.

Instagram / yasminelucyy Yasmine Marczak und Montry Lewe, Tochter von Jihane Marczak und Sohn von Anna-Maria Ferchichi

Instagram / yasminelucyy Montry Lewe und Yasmine Marczak

