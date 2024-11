Ariana Grande verärgert im Regen wartende Fans bei Premiere

Bei der Londoner Premiere des neuen Musical-Films "Wicked" lässt Weltstar Ariana Grande (31) ihre Fans im Regen stehen. Für Großbritannien sehr typisch, regnete es Anfang der Woche in Strömen, als Ariana und ihre Co-Stars den roten, beziehungsweise grünen Teppich betraten. Einige Fans warteten schon seit 14 Uhr auf ihr Idol und hofften auf Autogramme oder Grußvideos, doch nicht mal ein Winken bekamen sie von Ariana. Die sonst zu ihren Fans sehr aufmerksame Sängerin trägt an ihrem kurzen Auftritt aber weniger Schuld. In einem Video auf X sieht man, wie ihre Security sie direkt aus dem Regen entfernt und in die Royal Festival Hall zieht.

Unter dem Video überschlugen sich die Meinungen der Fans, manche waren sehr enttäuscht: "Sie hat für niemanden angehalten." Viele Kommentare drückten Verständnis für die Situation aus: "Wir standen alle stundenlang dort und haben gewartet. Sie wollte Fans treffen, wurde aber weggezogen." Einige freuten sich sogar: "Ich bin so glücklich, sie nach fünf Jahren gesehen zu haben." Doch ein paar User waren richtig sauer und meinten, dass Ariana sich gegen ihre Security hätte durchsetzen können: "Sie hätte die Sicherheitsleute davon abhalten können, sie nach drinnen zu ziehen." Ein anderer fügte hinzu: "Das ist ihren Fans gegenüber echt sche*ße, die stundenlang gewartet haben."

Ariana war für die Fans zwar nur kurz sichtbar, ihr Outfit ist aber definitiv einen Blick wert. Die Schauspielerin betrat den extra für den Film angepassten Green-Carpet in einem bodenlangen gelben Tüllkleid. Den Look rundete sie stimmig mit einem engen Dutt, einer grünen Sonnenbrille und einer Glitzerkette ab. Die Neuverfilmung vom "Zauberer von Oz" soll nächste Woche in die deutschen Kinos kommen – für Ariana ging mit der Rolle als Glinda ein lang ersehnter Traum in Erfüllung, das verriet ihre Freundin Kristin Chenoweth (56) gegenüber E! News: "Als sie die Rolle bekam, haben wir beide geweint."

Gareth Cattermole / Staff, Getty Images Europe Der Cast von "Wicked" auf der UK Premiere in London, November 2024

Getty Images Ariana Grande posiert auf der "Wicked"-Premiere in London, 2024

