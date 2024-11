Jana Ina Zarrella erinnert an Erfahrungen als Frühchen-Mama

Am offiziellen Weltfrühgeborenen-Tag, dem 17. November, hat Moderatorin Jana Ina Zarrella (47) ihr Herz geöffnet und über die herausfordernde Zeit nach der frühzeitigen Geburt ihrer Tochter gesprochen. Auf Instagram teilte die Frau von Giovanni Zarrella (46) ihre bewegende Geschichte. "Ich bin selbst Mama eines Frühchens und weiß, was es bedeutet, dein Kind viel zu früh zu bekommen – obwohl du noch nicht mal vorbereitet warst und nicht einmal Zeit hattest, das Kinderzimmer einzurichten", erinnerte sie sich an die schwere Zeit.

Ihre Tochter erblickte bereits in der 31. Schwangerschaftswoche das Licht der Welt. Dabei ist es nicht unüblich, dass Babys im Zeitraum von zwei Wochen vor oder nach dem errechneten Geburtstermin geboren werden – also zwischen der 38. und der 42. Schwangerschaftswoche. Dass ihr kleines Wunder aufgrund der Frühgeburt direkt auf die Intensivstation gebracht werden musste, beschäftigt Jana Ina noch heute: "Ich weiß auch, wie es sich anfühlt, dein Baby nach der Geburt direkt in die Hände der Ärzte abgeben zu müssen, weil es auf die Intensivstation gebracht werden muss. Ich kenne den Schmerz und das Trauma, das bleibt – und wie lange es dauert, das zu verarbeiten."

Trotz der Herausforderungen, die die Familie Zarrella nach der Frühgeburt ihrer Tochter meistern musste, blieb die Ehe von Jana Ina und Giovanni stark. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2005 gelten die beiden als eines der Traumpaare der deutschen Unterhaltungsbranche. In einem Interview mit Bunte schwärmte die Moderatorin kürzlich von ihrem Mann und verriet, wie Giovanni sie auch nach Jahren immer wieder mit kleinen Gesten überrascht: "Nach 20 Jahren Ehe macht er mir immer noch die Autotür auf. Es sind so Kleinigkeiten, die mich immer wieder begeistern."

Anzeige Anzeige

Getty Images Schwangere Jana Ina und ihr Mann Giovanni Zarrella im Oktober 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella, Februar 2024

Anzeige Anzeige