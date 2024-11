Jennifer Saro verbrachte winterliches Wochenende mit Freund

Jennifer Saro (28) ließ es sich am Wochenende so richtig gut gehen. Auf Instagram gewährte die ehemalige Bachelorette ein paar Einblicke in ihren vergangenen Samstag und Sonntag. Zusammen mit ihrem Freund Alexander Meyer gönnte sie sich einen Mini-Trip nach Wien. Bei dem Ausflug durften selbstverständlich ein kleiner Shoppingtrip sowie das erste Weihnachtsflair nicht fehlen – Glühwein und leckeres Essen inklusive. "Einblicke ins Wochenende", schwärmte Jennifer zu den Schnappschüssen.

Bereits vor wenigen Wochen genoss Jennifer zusammen mit ihrem Partner einen kleinen Urlaub. Auf den Bildern, die die Influencerin damals teilte, sah es so aus, als ob die Turteltauben zusammen einen Spa-Tag genossen. Jennifers kleiner Sohn, den sie liebevoll Keksi nennt, war auch mit von der Partie. Der Torhüter von Borussia Dortmund hielt den Kleinen auf den Bildern fest. Mit ihm scheint der Sportler sich gut zu verstehen.

Wie lange genau Jennifer und Alexander zusammen sind, ist nicht ganz klar. Im August kamen jedoch erstmals Gerüchte auf, dass die Bloggerin nach ihrer Trennung von Fynn Lukas Kunz (27) wieder jemanden datet. Kurze Zeit später machte Jennifer ihre neue Liebe ganz offiziell. "Ich fühle mich momentan sehr glücklich so, wie es ist und ich hoffe, dass das alles so bleibt", erklärte die 28-Jährige damals zufrieden.

Instagram / jennifersaro Jennifer Saros Freund Alexander Meyer, November 2024

Instagram / jennifersaro Jennifer Saro mit ihrem neuen Freund und ihrem Sohn, Oktober 2024

