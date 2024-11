Nader Jindaoui feiert ohne Familie Geburtstag in Los Angeles

Vor wenigen Tagen wurde Nader Jindaoui 28 Jahre alt – und das erste Mal verbrachte er seinen Geburtstag ganz allein, ohne seine Frau Louisa (24) und ihre zwei gemeinsamen Kinder. Wie einsam er sich an seinem Ehrentag fühlte, machte der Regionalliga-Kicker mit einem Video auf seinem Instagram-Profil deutlich, in dem er an einem für vier Personen gedeckten Tisch Kuchen aß. In der Beschreibung ließ er melodramatisch anklingen: "Happy Birthday to me oder einfach nur Birthday." Seine Traurigkeit an diesem eigentlich fröhlichen Tag unterstrich er noch mit einem: "Der einsamste Geburtstag, den ich jemals haben werde."

Obwohl Nader geknickt wirkt, bringen ihm seine Follower nur wenig Verständnis entgegen. "Hä, du hast es dir doch selber ausgesucht, also warum jetzt so dramatisch?", "Der übertreibt es aber auch" und "Das ist deine Entscheidung gewesen, also heule leise" lauten nur einige der Kommentare unter dem Beitrag. Andere Nutzer haben hingegen Mitleid mit dem Fußballer und nehmen ihn in Schutz.

Der gebürtige Berliner ist derzeit in Los Angeles, um seinen Traum vom Profifußball endlich zu verwirklichen. Zunächst begleitete seine Familie ihn in die Staaten, doch einige Tage vor seinem Geburtstag traten sie wieder die Heimreise an. Er blieb jedoch, um der Profikarriere weiter hinterherzujagen. Ihren Fans auf TikTok erklärte Louisa die Entscheidung wie folgt: "Amerika ist schon eine andere Welt. Dort ein paar Tage Urlaub machen ist etwas ganz anderes, als dort zu leben. So weit weg von unserem zu Hause und unseren Familien zu sein und dazu noch jeden Tag Englisch zu sprechen, ist nicht einfach. Ich weiß nicht, ob ich mir hier ein Leben vorstellen kann." Sie betonte, dass sie sich bald entscheiden müssten, ob sie gemeinsam in Deutschland oder in den USA leben möchten.

Instagram / naderjindaoui Nader und Louisa Jindaoui mit ihren Kids in Amerika, Oktober 2024

Instagram / naderjindaoui Nader und Louisa Jindaoui mit ihren Kinder Imani und Nidal, Mai 2024

