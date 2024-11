Paul Mescal trainierte 45 Minuten am Tag für "Gladiator II"

Paul Mescal (28) spielt den Gladiatoren Lucius in "Gladiator II". Für diese Rolle hätten manche Darsteller eine brutale Work-out-Routine aufgebaut – doch der Ire plaudert nun im Gespräch mit BBC aus, dass er nur "45 Minuten am Tag" trainiert habe. "Ich glaube Schauspielern wirklich nicht, wenn sie sagen, dass sie drei Stunden im Fitnessstudio sind und 9.000 Kalorien zu sich nehmen", erklärt der "Normal People"-Star. Seiner Meinung nach sei das völlig übertrieben. Allerdings sieht der Filmstar auch ein, dass er schon vor dem Actionfilm in einer guten Verfassung war: "Mein Körper musste sich nicht in völlig neues Terrain begeben."

Auch mit einem vergleichsweise sparsamen Sportprogramm war die Arbeit an "Gladiator II" für Paul eine ziemliche Herausforderung. Zu Gast in der Graham Norton Show machte Paul allerdings deutlich, dass er sich nicht allen Regeln am Set von Ridley Scotts (86) Film gebeugt habe. "Ich habe alles getan, was er von mir verlangt hat, aber ich trinke und rauche gerne, also habe ich in diesen Bereichen eine Grenze gezogen", berichtete der Ex-Freund von Phoebe Bridgers (30) mit einem Lächeln.

Anders als sein 28-jähriger Kollege tat sich Pedro Pascal (49) am Set deutlich schwerer. Besonders die Kampfszenen der beiden Hollywoodstars waren für den gebürtigen Chilenen sehr kräftezehrend. "Der herausragende und unvergleichliche Aspekt der ganzen Erfahrung war, von Paul Mescal in den Arsch getreten zu werden", scherzte er gegenüber Entertainment Weekly. Trotz der Rivalität bauten die beiden Lockenköpfe allerdings eine echte Freundschaft auf.

Instagram / pascalispunk Paul Mescal, Schauspieler

Getty Images Paul Mescal und Pedro Pascal

