Alec Baldwin durfte wohl nicht zur "Rust"-Premiere kommen

Am Mittwoch feierte "Rust" in Polen Premiere. Der Film wird allerdings wohl für immer mit Trauer verbunden werden. Am Filmset des Westerns ereignete sich 2021 ein tödlicher Unfall: Alec Baldwin (66) erschoss die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) versehentlich. Bei der Premiere des Films im polnischen Toruń, die am Mittwoch stattfand, fehlte der Schauspieler jedoch. Alec soll, genau wie die anderen Darsteller, laut Berichten von TMZ keine Einladung zu der Premiere erhalten haben. Diese war der verstorbenen Kamerafrau gewidmet – und an dem Abend sollte es keine andere Ablenkung geben. Lediglich der "Rust"-Regisseur Joel Souza und die Kamerafrau Bianca Cline waren wohl eingeladen.

Alec, der der Veranstaltung fernblieb, wurde stattdessen in New York City bei einem Bummel mit Kinderwagen gesichtet. Es ist unklar, ob der Schauspieler an der Premiere teilgenommen hätte, wenn er eine Einladung erhalten hätte – jedoch ist es anzunehmen. Am 22. Oktober 2021 ging die schockierende Nachricht um die Welt, dass der Schauspieler die Kamerafrau versehentlich während der laufenden Dreharbeiten erschoss. Dabei feuerte er eine Requisitenwaffe, die fehlzündete und Halyna traf, wie The Guardian damals berichtete – diese erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen.

Im Juli musste sich Alec nach der Set-Tragödie vor Gericht in New Mexico verantworten. Nach wenigen Tagen entschied die zuständige Richterin jedoch, die Klage wegen fahrlässiger Tötung gegen ihn fallen zu lassen. Daraufhin brach Alec im Gerichtssaal sichtlich erschöpft, aber erleichtert in Tränen aus. "Es gibt zu viele Menschen, die mich unterstützt haben, um mich gerade zu bedanken", erklärte der 66-Jährige kurz nach seinem Freispruch auf Instagram. Mit dem tödlichen Vorfall soll der Schauspieler bis heute zu kämpfen haben. Jedoch soll er sich nie bei Halynas Familie entschuldigt haben.

Getty Images Halyna Hutchins, Kamerafrau

Getty Images Alec Baldwin im Juli 2024

