Charlotte Würdig erlitt vor zehn Jahren eine Fehlgeburt

Moderatorin Charlotte Würdig (46) hat erstmals offen über einen tragischen Verlust gesprochen, der sich vor zehn Jahren ereignete. In der zehnten Schwangerschaftswoche erlitt sie eine Fehlgeburt und musste mit Blutungen ins Krankenhaus. Dort erlebte sie eine schockierende Begegnung mit dem behandelnden Arzt. Statt ihr mit Empathie beizustehen, teilte er ihr emotionslos mit: "Das Ding ist nicht mehr zu retten." Diese kalte Reaktion erschütterte sie zutiefst und belastet sie bis heute, wie sie gegenüber Bild erzählt.

In dem Interview berichtet Charlotte von der fehlenden Sensibilität, die sie in dieser schweren Situation erfahren musste. Sie wurde zunächst aufgefordert, per Test nachzuweisen, dass sie wirklich schwanger war, bevor weitere Untersuchungen eingeleitet wurden. Ohne Einfühlungsvermögen wurde unmittelbar nach einem Termin für die Ausschabung gesucht. "Man ist noch völlig im Schock und für viele Ärzte ist das 'Daily Business'. Wenn schon kein Raum ist für Empathie, dann doch für Infos", erklärt sie. Besonders schlimm sei für sie gewesen, dass es kaum medizinische Aufklärung gab.

2012 heiratete die Schauspielerin den Rapper Sido (43), 2020 gaben sie jedoch ihre Trennung bekannt. Zwei Jahre später sprach sie mit Bunte über die Scheidung und verriet, dass diese von ihr ausging: "Wenn eine Frau die Scheidung einreicht, hat sie es sich reiflich überlegt, dann hat sie lange um die Liebe gekämpft und geht meistens still und leise, aber endgültig." Für ihren Ex sei ihre Entscheidung aber wohl schon etwas überraschend gekommen. "Ich glaube, er hat nicht damit gerechnet", gab sie zu. Mittlerweile ist Sido aber wieder in festen Händen und wird zum fünften Mal Papa – Charlotte ließ es sich aber nicht nehmen, ihrem Verflossenen zu gratulieren.

