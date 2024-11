Ex-Mann Sonny Bono soll Cher um Geld betrogen haben

In ihren Memoiren "CHER. Die Autobiografie, Teil eins" erhebt Sängerin Cher (78) schwere Vorwürfe gegen ihren verstorbenen Ex-Mann Sonny Bono (✝62). Sie beschuldigt ihn, sich während ihrer Ehe finanziell auf ihre Kosten bereichert zu haben. Cher spricht während einer Promotour mit New York Times offen über die toxische Beziehung, in der sie sich befand. Sie erzählt, dass Sonny ihr gesamtes Geld genommen hätte, obwohl sie glaubte, alles mit ihm zu teilen.

Cher berichtet weiter, dass der US-Amerikaner während der Zeit des Erfolgsduos Sonny and Cher die Firma Cher Enterprises führte. Zu ihrem Erstaunen war er der alleinige Eigentümer, während sie nur als unterbezahlte Angestellte galt. Auch persönlich habe Sonny versucht, sie zu isolieren, indem er ihr den Kontakt zu Bandmitgliedern verbot und ihr Sozialleben kontrollierte. Cher lernte ihn mit nur 16 Jahren kennen und das Paar feierte große Erfolge mit Hits wie "I Got You Babe". Die Beziehung endete 1975 mit ihrer Scheidung. Zusammen haben sie einen Sohn, Chaz Bono (55).

Nach ihrer Trennung nahmen beide Ex-Partner unterschiedliche Karrieren in Angriff. Sonny, der 1998 verstarb, wurde in den US-Kongress gewählt. Cher hingegen baute ihre Solokarriere erfolgreich aus, feierte in den 1980er Jahren nicht nur musikalische Erfolge, sondern startete auch in Hollywood durch, was durch einen Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" im Jahr 1988 gekrönt wurde. Ihre Beziehung zu dem damaligen Politiker ist seitdem ein ständiges Thema, und die Enthüllungen in ihrer Autobiografie werfen nun ein neues Licht auf ihre gemeinsame Vergangenheit. Trotz der Herausforderungen hat Cher stets Stärke bewiesen und sich sowohl beruflich als auch persönlich weiterentwickelt.

Getty Images Cher und Sonny Bono 1965 in London

Getty Images Cher, Sängerin

