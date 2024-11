Komplett neue Besetzung: Verjüngungsschock bei "Rote Rosen"

Die kommenden Wochen werden für die treuen Fans der ARD-Serie Rote Rosen nicht einfach: Wie Bild erfahren haben will, soll die gesamte Besetzung ausgetauscht werden. Das heißt aber auch, die Zuschauer können sich über neue Gesichter am Set der Telenovela freuen. Ab dem 21. November wird in der 23. Staffel unter anderem Schauspielerin Lea Marlen Woitack (37) als die neue Hauptfigur Svenja Jablonski über die TV-Bildschirme huschen. Neben der GZSZ-Bekanntheit werden Alessia Mazzola, Francesco Oscar Schramm und Sarah Buchholzer neue Rollen besetzen.

Verabschieden müssen sich die "Rote Rosen"-Liebhaber von Serienurgesteinen wie Hakim Meziani (57) und Katja Frenzel. Seit 2016 verkörperte die gebürtige Dessauerin die Serienfigur Tina Berger – und das hätte sie am liebsten noch viele weitere Jahre getan. Ihr Ausstieg war unfreiwillig. "Es war nicht meine Entscheidung, ich hätte noch ewig weitermachen können", erklärte sie Bild. Auch Lara-Isabelle Rentinck (38) lässt ihre Rolle als Hotelmanagerin Amelie Fährmann nach sechs Jahren hinter sich. ARD-Sprecherin Daniela Behns begründet den Austausch des Casts: "Eine Daily Novela lebt von ihren Geschichten und braucht immer wieder neue Handlungsstränge. Da ist es der Lauf der Dinge, dass manche Charaktere in ihren Geschichten erst einmal auserzählt sind und sich verabschieden." Ein Wiedersehen des einen oder anderen Charakters sei damit aber nicht ausgeschlossen.

Sogar für Jerry Kwarteng alias Dr. Hendrik Althaus findet die Zeit bei "Rote Rosen" bald ein Ende. Achtung, Spoiler: Wie unter anderem RTL berichtete, stirbt der 48-Jährige einen tragischen Serientod. Die Folge, in der Jerry nach vier Jahren ein letztes Mal in seine Rolle schlüpft, wird am 25. November ausgestrahlt. Der Abschied fiel auch ihm schwer. "War für mich auch nicht leicht, aber damit neue Geschichten erzählt werden können, müssen leider Figuren gehen. Nur so bleibt es spannend für euch Fans", erklärte er auf Instagram.

Getty Images Jerry Kwarteng, Schauspieler

Getty Images "Rote Rosen"-Star Lara-Isabelle Rentinck

