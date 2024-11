Angelina Jolie übernimmt Hauptrolle in High-Fashion-Film

Angelina Jolie (49) hat sich nach "Maria" die nächste Traumrolle geschnappt. Deadline bestätigte, dass die Schauspielerin eine Rolle im Film "Stitches" ergattert hat. Die französische Regisseurin Alice Winocour wird einen Film über die Haute-Couture-Modeszene in Paris drehen. Angelina wird in diesem eine Filmproduzentin spielen. Die Hollywood-Ikone verkörpert eine von drei Frauen, deren Leben während der Pariser Fashion Week aufeinanderprallen. Mehr Details über den Film sowie andere Darsteller sind noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten sollen Anfang des nächsten Jahres beginnen.

Der Film wird auf Französisch und Englisch gedreht. Alice Winocour drehte bereits ihren Film "Proxima" von 2019 in den zwei Sprachen. Die Schauspielerin Eva Green (44) spielte in dem Streifen eine junge Astronautin, die als erste Frau den Mars erkunden sollte. Evas Figur musste sich in einem von Männern dominierten Umfeld durchsetzen sowie das Leben als Mutter meistern. Wie die Rolle von Angelina in "Stitches" sein wird, weiß man noch nicht.

Vorerst wird man Angelina in "Maria" vom Regisseur Pablo Larraín sehen. Für ihre Darstellung der Opernlegende Maria Callas (✝53) wurde die Oscar-Preisträgerin bereits mehrfach von Kritikern gelobt. Ihre herausragende Leistung wird im folgenden Jahr mit dem Desert Palm Achievement Award für die beste Schauspielerin ausgezeichnet. Zudem stehen ihre Chancen für eine zweite Oscar-Nominierung sehr gut. "Maria" läuft ab dem 27. November in den deutschen Kinos. Ab dem 11. Dezember kann man Angelinas Leistung auf Netflix bestaunen.

Getty Images Schauspielerin Eva Green

Getty Images Angelina Jolie bei den Filmfestspielen in Venedig

