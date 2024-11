Jimmy Fallon will nächstes Jahr "Sexiest Man Alive" werden

Jimmy Fallon (50) hat ein ganz bestimmtes Ziel vor Augen: Der Moderator möchte "Sexiest Man Alive" werden. Schon dieses Jahr hätte er gerne den Titel für sich beansprucht. Jimmy scherzte dazu, dass er zuversichtlich sei, dass er eines Tages dazu gekürt wird. "Das People Magazin ist sehr schlau. Das hält mich als Abonnent des Magazins — weil ich nie weiß, in welchem Jahr ich den Titel bekomme", witzelte der Moderator der "The Tonight Show" im Interview mit People. Dem diesjährigen Gewinner John Krasinski (45) gönne er den Sieg aber trotzdem. "Ich finde, er ist die perfekte Wahl...er hat das Gesamtpaket", erklärte Jimmy. Dennoch liegt Jimmy weiterhin in Lauerstellung. "Daumen drücken fürs nächste Jahr", meinte er abschließend.

Im September kandidierte Jimmy bereits für den Titel "Sexiest TV Host". Seine Konkurrenz bestand aus Seth Meyers (50), Mario Lopez (51) und Mark Consuelos. Jimmy versuchte, seine Konkurrenz auszustechen. Besonders Mark wurde dem Moderator gefährlich. In einer Episode der "Tonight Show" vor einem Monat scherzte Jimmy: "Ich bitte dich jetzt, bitte entferne deinen Namen von der Abstimmung für den 'Sexiest TV Host von People'." Letztendlich gewann der Moderator von "Live with Kelly and Mark" den Titel. Mark bedankte sich bei allen Nominierten und machte ein Geständnis: "Ich habe mehrmals für Jimmy gevotet, aber Amerika hat gesprochen."

Der "Sexiest Man Alive" wird jedes Jahr vom Magazin People bekannt gegeben. Letztes Jahr konnte Grey's Anatomy-Star Patrick Dempsey (58) den Titel abräumen. Dieses Jahr waren unter anderem Adam Brody (44), Jeremy Allen White (33), Glen Powell (36) und Pedro Pascal (49) Anwärter auf den begehrten Titel. Vielleicht kann sich Jimmy nächstes Jahr über den Sieg freuen.

