Bushido verzockt bei "Wer wird Millionär?" 500.000 Euro

Bushido (46) erlebte einen herben Rückschlag beim Prominenten-Special von Wer wird Millionär?! Am Montagabend verspielte er seine Chance, eine halbe Million Euro für Kinder in Not zu gewinnen, als er bei der 500.000-Euro-Frage unbedacht einen riskanten Tipp abgab. Der Rapper, der nach eigenen Angaben schon lange davon träumte, auf Günther Jauchs (68) Rate-Stuhl Platz zu nehmen, verließ das Studio schließlich nur mit einem mageren Gewinn von 500 Euro, nachdem er seine vorher erspielten 125.000 Euro aufs Spiel gesetzt hatte.

Bereits während der Sendung zeigte sich Bushido nervös, aber entschlossen. Die ersten Runden meisterte er souverän. Als es um eine Frage zu den Symbolen in den Waschmittelfächern einer Waschmaschine ging, gestand er schmunzelnd: "Ich muss ehrlich sagen – und dazu stehe ich einfach –, ich kann keine Wäsche waschen." Mit Unterstützung des Publikums fand er dennoch die richtige Antwort. Bei der entscheidenden Frage: "Bei wem genießt der legendäre Wilhelmsschrei geradezu Kultcharakter?" tippte er ohne Joker auf "Sopranistinnen". Doch die richtige Antwort wäre "Cineasten" gewesen. Günther Jauch hatte ihn zuvor gewarnt: "Bei 500.000 verzocken Sie alles." Dennoch wollte Bushido für den guten Zweck alles geben.

Für Bushido war die Teilnahme an der Show ein lang gehegter Traum. "Das ist eines meiner Lebensziele", verriet er Günther zu Beginn der Sendung. Neben "Heiraten, Kinderkriegen, Haus bauen oder Baum pflanzen" stand der Platz auf dem Ratestuhl ganz oben auf seiner Liste. Mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (43) lebt er inzwischen in Dubai. Das Paar hat gemeinsam acht Kinder und legt großen Wert auf familiären Zusammenhalt. Trotz des enttäuschenden Ausgangs bei "Wer wird Millionär" zeigte sich Bushido großzügig und versprach, 32.000 Euro aus eigener Tasche für Kinder in Not zu spenden.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Bushido und Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Bushido, Ingo Zamperoni, Günther Jauch, Cindy aus Marzahn und Ralf Schmitz bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige