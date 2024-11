Emily Cooper kehrt in der fünften Staffel nach Paris zurück

Emily Cooper, gespielt von Lily Collins (35), kehrt in der fünften Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie Emily in Paris wieder in die französische Metropole zurück. Obwohl sie in Staffel vier nach Rom gezogen war und dort eine Beziehung mit dem Italiener Marcello Muratori (Eugenio Franceschini, 33) eingegangen ist, steht nun fest, dass sie zu ihren Wurzeln zurückkehrt. Die Frage, ob Emily in Rom bleiben oder nach Paris zurückkehren würde, beschäftigte Fans weltweit. Nun liefert Variety einen Spoiler, der Klarheit schafft: Paris wird wieder der Hauptschauplatz für ihre Abenteuer sein. Die Dreharbeiten für die neue Staffel sollen im Mai nächsten Jahres beginnen.

Die vierte Staffel endete in Rom – und es schien, als könnte die "Ewige Stadt" Emilys neue Heimat werden. Doch Fans können sich freuen, dass Paris wieder die zentrale Kulisse der Serie sein wird. Trotz ihrer Rückkehr wird ein Teil der neuen Staffel weiterhin in Rom spielen, was darauf hindeutet, dass Emily ihre internationalen Abenteuer noch nicht ganz hinter sich gelassen hat. Der Abschied von Rom wird sicherlich emotionale und spannende Szenen bieten, während Emily ihre nächste Phase in Paris plant.

Emily, die ursprünglich als Marketing-Expertin aus Chicago nach Paris kam, hat in den bisherigen Staffeln viele Herausforderungen gemeistert. Ihre Zeit in Paris war geprägt von kulturellen Missverständnissen, romantischen Verwicklungen und beruflichen Erfolgen. Der Umzug nach Rom brachte neue Facetten in ihr Leben, doch ihr Herz scheint an Paris zu hängen. Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich die Beziehungen zu ihren Freunden und Kollegen entwickeln werden und ob alte Liebschaften neu entfacht werden. Mit der Rückkehr in die "Stadt der Liebe" verspricht die fünfte Staffel erneut viel Charme, Humor und Romantik. Bis dahin müssen sich die Fans allerdings noch eine Weile gedulden: Laut Medienberichten ist mit der Fortsetzung aber nicht vor 2026 zu rechnen.

Getty Images Der Cast von "Emily in Paris"

Netflix / Giulia Parmigiani Lily Collins als Emily Cooper in "Emily in Paris"

