Neue Klage: Kanye West soll Model bei Dreh gewürgt haben

Kanye West (47) sorgt erneut für Negativschlagzeilen und sieht sich erneut mit heftigen Vorwürfen konfrontiert. So verklagt das Model Jenn den US-Rapper nun. Laut Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, habe Kanye sie 2010 während eines Musikvideo-Drehs geknebelt und so lange gewürgt, bis sie ohnmächtig wurde. Die Klägerin behauptete, er habe damit begonnen, sie mit beiden Händen zu würgen, ehe "er mehrere Finger in ihren Hals rammte, sie ständig ein- und ausfuhr und sie knebelte, um erzwungenen Orals*x zu simulieren."

Zudem behauptet Jenn, Kanye habe während des mutmaßlichen Übergriffs Folgendes geschrien: "Das ist Kunst. Das ist verdammte Kunst. Ich bin wie Picasso." Für sie habe sich der ganze Dreh wie ein "p*ornografisches Knebeln" angefühlt. Das Ganze habe sich beim Filmen des Musikvideos für La Roux' Song "In For The Kill" ereignet, bei dem Kanye mitwirkte. Die Sängerin soll den Dreh selbst einst als "verstörend" beschrieben haben. Jenn verklagt Kanye sowie die Universal Music Group wegen geschlechtsspezifisch motivierter Gewalt.

Erst vor wenigen Tagen wurde Kanye bereits verklagt. So warf sein ehemaliger Mitarbeiter Murphy Aficionado ihm unsittliches Verhalten, antisemitische Äußerungen und die Schaffung eines feindseligen Arbeitsumfelds vor. Die Vorfälle sollen sich mutmaßlich vor zwei Jahren in einem Hotelzimmer in Beverly Hills ereignet haben. Dabei soll Kanye ihn angeblich dazu gezwungen haben, ihm beim S*x mit Bianca Censori (29) zuzuhören. Auch dies berichtete TMZ.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West auf der Met Gala

Anzeige Anzeige

Getty Images Rapper Kanye West mit seiner Frau Bianca Censori

Anzeige Anzeige