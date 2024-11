Mitarbeiter verklagt Kanye West wegen obszönen Verhaltens

Kanye West (47), Rapper, Designer und Unternehmer, sieht sich mit einer neuen Klage seines ehemaligen Mitarbeiters Murphy Aficionado konfrontiert. Murphy wirft Kanye unsittliches Verhalten, antisemitische Äußerungen und die Schaffung eines feindseligen Arbeitsumfelds vor. Die Vorfälle sollen sich laut TMZ im November 2022 in einem Hotelzimmer in Beverly Hills ereignet haben, wo Kanye ihn angeblich zwang, ihm und seiner Partnerin Bianca Censori (29) beim Sex zuzuhören. Zudem soll Kanye ein T-Shirt mit einem Hakenkreuz getragen und Murphy Nacktfotos seiner Ex-Frau Kim Kardashian (44) gezeigt haben.

In der Klage behauptet Murphy, er sei zu einem Treffen mit Kanye gerufen worden und habe den 47-Jährigen dort mit verschwitztem Oberkörper und mit offener Hosen angetroffen. Seine Partnerin Bianca soll oben ohne gewesen sein und ihre Brüste seien nur spärlich bedeckt gewesen. Kanye habe ihn angewiesen, zu warten, und sei zurück ins Schlafzimmer gegangen. Kurz darauf habe Murphy laute Geräusche von Stöhnen und Klatschen gehört, die darauf hindeuteten, dass das Paar Sex gehabt hätte. Als Kanye zurückkehrte, trug er ein T-Shirt mit einem Nazi-Symbol und fragte: "Gefällt dir mein Shirt?" Murphy gibt auch an, dass Kanye ihn später erneut zu einem Treffen einlud, bei dem er Zeuge ähnlicher Vorfälle wurde, diesmal in Anwesenheit eines bekannten NFL-Spielers und einer Masseurin. Er behauptet, dass Kanye und der NFL-Spieler sexuelle Aktivitäten an der Masseurin vorgenommen hatten, während er gezwungen wurde, zu warten.

Kanye, dessen voller Name Kanye Omari West ist, hat in der Vergangenheit immer wieder für Kontroversen gesorgt. Nach seiner Scheidung von Kim Kardashian, mit der er vier gemeinsame Kinder hat, wurde sein Verhalten zunehmend besorgniserregend. Seine Beziehung zu Bianca, einer Designerin, begann kurz nach der Trennung von Kim und steht seitdem im Fokus der Medien. Freunde und ehemalige Mitarbeiter äußern sich besorgt über Kanyes Wohlbefinden.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West, August 2016

ActionPress Bianca Censori und Kanye West im Oktober 2024

