Darum entfremdeten sich Jaleel White und Will Smith

Jaleel White (47), bekannt für seine Rolle als Steve Urkel in der Sitcom "Alle unter einem Dach", hat in einem Interview mit Us Weekly zu seiner neuen Autobiografie "Growing Up Urkel" offenbart, warum seine Freundschaft mit Schauspieler Will Smith (56) in die Brüche ging. Jaleel erinnerte sich an seine Bewunderung für Wills Energie, die er schon früh bei einem gemeinsamen Auftritt wahrnahm. Trotz dieser Anerkennung kam es zu keiner weiteren Zusammenarbeit zwischen den beiden.

Die beiden hatten sich kennengelernt, als Jaleel einen Cameo in der Erfolgsserie Der Prinz von Bel-Air hatte. Wenig später bekam er die Chance, seinem Kollegen eine neue Show vorzustellen, doch die Zusammenarbeit scheiterte. In seinen Memoiren schreibt der 47-Jährige: "Kurz nach meinem Treffen mit Will wurde sein TV-Chef von seinen Aufgaben entbunden, was die Befehlskette komplizierte. Ich hätte Will direkt anrufen sollen, denn ich wollte unbedingt mit ihm arbeiten." Doch die Umstände und der rasante Aufstieg von Will zum Superstar führten dazu, dass Jaleel den Mut verlor, sich direkt an ihn zu wenden. Stattdessen entschied er sich, beim Film "Kindsköpfe" mitzumachen. "Es war die sichere Entscheidung", reflektiert Jaleel rückblickend.

Jaleel gesteht, dass die Entscheidung, die Show nicht weiterzuverfolgen, das Ende ihrer Freundschaft bedeutete: "Es gab keine Einladungen mehr zu ihm nach Hause oder an sein Filmset, keine Anrufe mehr, um zu fragen: 'Was geht?'." Das Fehlen einer unmittelbaren Aussprache mit Will scheint Jaleel bis heute zu beschäftigen. Er räumt ein, dass es viele Menschen gab, die letztendlich verhinderten, dass die beiden wieder direkten Kontakt aufnahmen. Trotz allem drückt er seine Bewunderung für Will aus, der dieses Jahr mit dem vierten Teil von "Bad Boys" erneut große Erfolge feierte.

Anzeige Anzeige

ActionPress "Der Prinz von Bel-Air"-Darsteller Will Smith

Anzeige Anzeige

Getty Images Jaleel White, Schauspieler, 2023

Anzeige Anzeige