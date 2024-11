Deshalb möchte Meghan Trainor ihre Brüste machen lassen

Meghan Trainor (30) ist stolze Mutter von zwei Söhnen. Doch durch die Schwangerschaften und Stillzeiten hat sich der Körper der Musikerin ganz schön verändert. In ihrem Podcast "Workin' On It" verrät sie nun: "Ich habe eine Brust-OP geplant. Meine Brüste waren erst voller Milch, dann waren sie leer, dann wieder voller Milch und dann wieder leer." Obendrein habe die "Dear Future Husband"-Interpretin in den vergangenen Monaten viel abgenommen, wodurch sich ihr Körper noch mehr gewandelt hat. "Ich habe jetzt so etwas wie schlaffe Säcke als Brüste", scherzt sie im Gespräch mit ihrem Bruder Ryan Trainor.

Nach mehreren Jahren Pause ist Meghan momentan wieder auf Tour. In den engen Bühnenoutfits haben sie ihre Problemzonen besonders gestört. Im Podcast macht die Blondine deutlich: "Wenn ich all diese tollen Looks für die Tour und die kommenden Shows anprobiere, muss ich diese stützenden BHs tragen. Die können das Outfit ruinieren und sie quetschen meine Seiten ein." Die Musikerin habe sich schon von mehreren Ärzten beraten lassen und sei sicher, dass sie nach dem Eingriff selbstbewusster und glücklicher sein wird.

Meghan und ihr Ehemann Daryl Sabara (32) wurden Anfang 2021 Eltern des kleinen Riley. Im Juli des vergangenen Jahres kam dann Baby Barry Bruce auf die Welt. Voller Stolz teilte die Zweifachmama einen Monat später ein Video auf Instagram, das den Alltag der kleinen Familie zeigte. Zu dem niedlichen Clip schrieb die 30-Jährige: "Ich habe geblinzelt und Barry ist einen Monat alt. Riley ist so verliebt! Wir alle sind so verliebt in dich, du süßer Junge!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Meghan Trainor, Musikerin

Anzeige Anzeige

Instagram / meghantrainor Meghan Trainors Kinder

Anzeige Anzeige