"The Masked Singer" auf ProSieben kämpft mit miesen Quoten

Was für eine bittere Enttäuschung für ProSieben! Eigentlich sollte die Auftaktfolge der elften Staffel von The Masked Singer am Samstag zahlreiche Zuschauer vor ihre Fernseher ziehen. Doch wie nun bekannt ist, interessierte die Sendung anscheinend nur wenige Menschen. Wie DWDL berichtet, erzielte die erste Folge nur einen Marktanteil von 8,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dieser Wert ist historisch – im negativen Sinne! Es handelt sich mit Abstand um die schlechteste Quote in der Geschichte des Formats.

Schon die vergangenen zwei Staffeln blieben im Hinblick auf die Marktanteile bereits weit hinter den Einschaltquoten der früheren Staffeln. So rutschte bereits in der vorhergehenden Staffel der Marktanteil in einstellige Bereiche – jedoch erst zum Ende der Ausstrahlungen hin. Im Herbst startete das Format damals nämlich noch mit einem souveränen Marktanteil von 15,5 Prozent. Dies sind Zahlen, von denen die Produktion aktuell wohl nur noch träumen kann!

Die wenigen zugeschalteten Anhänger durften sich in der ersten Folge über die Vorstellung von fünf aus insgesamt zehn Masken freuen. Das blaue Zottelvieh Willi W., Lady Ananas, die Qualle, die Lokomotive und das Nashorn konnten ihre gesanglichen Qualitäten unter Beweis stellen. Letzterer musste am Ende der Show die Maske fallen lassen und seine Identität enthüllen. Den beiden Rate-Teams um Palina Rojinski (39) und Rea Garvey (51) sowie Kamrad und Yvonne Catterfeld (44) offenbarte sich schließlich der deutsche Handballer Pascal Hens (44)!

Joyn / Nadine Rupp "The Masked Singer" Kandidat Das Nashorn

Dwi Anoraganingrum / Future Image Pascal Hens auf dem RTL-Spendenmarathon, November 2023

