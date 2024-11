Ariana Grande und Cynthia Erivo planen Bühnen-Comeback

Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (37), die Hauptdarstellerinnen der kommenden Verfilmung des Musicals "Wicked", haben ihren Wunsch geäußert, gemeinsam am Broadway aufzutreten. In einem Interview mit The Hollywood Reporter sprachen sie über ihre Rollen als Glinda und Elphaba und teilten ihre Begeisterung für zukünftige Bühnenprojekte. Beide betonten, wie sehr sie die Live-Aufführungen vermissen und dass sie sich darauf freuen würden, gemeinsam an etwas Neuem zu arbeiten.

Cynthia, die am Broadway für ihre Rolle in "Die Farbe Lila" gefeiert wurde, machte ihren Wunsch deutlich, eine völlig neue Figur zu erschaffen: "Ich denke, ich bin bereit, etwas Neues auszuprobieren", sagte sie und betonte, dass sie sich nach originellen Herausforderungen sehne. Ariana, die bereits 2008 in "13" ihr Broadway-Debüt gab, zeigte sich begeistert von der Idee: "Ich würde liebend gern wieder auf der Bühne stehen, vor allem mit Cynthia." Die beiden diskutierten sogar über die Möglichkeit, gemeinsam im Musical "Aida" von Elton John (77) und Tim Rice aufzutreten, woraufhin Ariana scherzhaft antwortete: "Ich würde ohnmächtig werden. Ich würde sterben."

Abseits ihrer beruflichen Pläne verbindet die beiden auch eine enge Freundschaft. Cynthia sprach im Interview über die Wichtigkeit von Selbstvertrauen und über das Bewusstsein für die eigene Stärke, besonders als Frau in der Unterhaltungsbranche. Ariana stimmte ihr zu und hob die bedeutenden Botschaften von "Wicked" hervor, die Empathie und Selbstakzeptanz ausdrücken. Ihre gemeinsame Arbeit an dem Film hat ihre Beziehung vertieft, und es scheint, als hätten sie nicht nur beruflich, sondern auch persönlich zueinandergefunden.

Anzeige Anzeige

Instagram / arianagrande Ariana Grande und Cynthia Erivo, "Wicked"-Darstellerinnen

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Wicked"-Cast im November 2024

Anzeige Anzeige