So sexy zeigt sich Kim Kardashian als Scheidungsanwältin

Kim Kardashian (44) wird zur Scheidungsanwältin – zumindest auf dem Bildschirm. In der TV-Serie "All's Fair" übernimmt sie die Rolle einer erfolgreichen Anwältin für Scheidungsrecht, die eine rein weibliche Kanzlei in Los Angeles führt. Jetzt wurde die Reality-TV-Ikone in Los Angeles bei Dreharbeiten gesichtet, wo sie in einem figurbetonten weißen Kostüm, roten Netzstrümpfen und auffälligen roten Accessoires ihren Seriencharakter präsentierte. Die Aufnahme, die Bild vorliegt, sorgte nicht nur bei Kims Fans für Aufsehen, sondern gab auch einen ersten Vorgeschmack auf den glamourösen Stil, den die neue Serie verspricht.

Die Produktion von "All's Fair" wird vom renommierten Regisseur Ryan Murphy (59) geleitet, der bereits für Erfolge wie Glee und American Horror Story bekannt ist. Die Serie wird 2025 auf dem amerikanischen Streamingdienst Hulu zu sehen sein und soll laut Ryan ein "anspruchsvoller, glamouröser und sinnlicher Krimi für Erwachsene" werden, so Deadline. Neben Kim werden auch namhafte Schauspielerinnen wie Naomi Watts (56) und Glenn Close (77) beteiligt sein, was die hohe Qualität und das Potenzial der Serie unterstreicht. Kim übernimmt dabei nicht nur die Hauptrolle, sondern ist zudem als Produzentin tätig, um am Projekt kreativ mitzuwirken.

Die Wahl von Kim für diese Rolle war sicherlich kein Zufall, schließlich verbindet sie gleich mehrere persönliche Erfahrungen mit dem Thema. Nach drei Ehen und vier Kindern hat sie selbst einige der Herausforderungen durchlebt, mit denen die Figuren der Serie zu kämpfen haben. Kim bleibt eine Meisterin der Eigenvermarktung und hat es geschafft, sich von der ehemaligen besten Freundin von Paris Hilton (43) zu einer erfolgreichen Unternehmerin zu entwickeln. Mit ihren 44 Jahren zeigt sie sich in ihrer neuen Rolle selbstbewusster denn je und bleibt ihrem Stil treu. Fans dürfen gespannt sein, wie sie sich als glamouröse Scheidungsanwältin schlagen wird.

Getty Images Kim Kardashian, "The Kardashians"-Bekanntheit

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

