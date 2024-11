Cher enthüllt intime Teenager-Erlebnisse in neuen Memoiren

Cher (78) hat in ihrer neuen Autobiografie "Cher: Die Memoiren, Teil Eins" enthüllt, dass sie mit 14 Jahren aus Rache ihre Jungfräulichkeit verlor. Die Sängerin berichtet, dass sie mit einem Jungen aus ihrer Nachbarschaft zusammen war, der sie zwar nett behandelte, wenn sie allein waren, vor seinen Freunden jedoch distanziert und abschätzig war. Als er sie eines Tages öffentlich "abservierte", entschied sie sich, mit ihm zu schlafen, um sich zu rächen.

Cher erzählte, dass sie tief verletzt war, als ihr Freund sie vor seinen Freunden bloßstellte. Obwohl er sie oft darum gebeten hatte, mit ihm zu schlafen, hatte sie es nie gewollt. Doch aus Wut und Verletztsein entschied sie sich, ihm ihre Jungfräulichkeit zu "leihen", wie sie es ausdrückte. Nachdem der Akt, den sie als "völlig überbewertet" beschrieb, vorbei war, fragte sie ihn: "War's das? Sind wir fertig?" und schickte ihn nach Hause mit der Anweisung, nie wiederzukommen. Sie wollte, dass er sich genauso abgewiesen fühlte wie sie zuvor.

Nach dem Vorfall hatte Cher Angst, dass ihre Mutter es bemerken würde, denn diese hatte sie gewarnt, dass sie es ihr an den Augen ansehen würde, sobald sie ihre Unschuld verloren hätte. "Ich rannte zum Spiegel, um zu überprüfen, ob man es sehen konnte", berichtet Cher. "Ich hatte halb erwartet, dass das Wort 'SEX' in leuchtenden Buchstaben auf meiner Stirn erscheinen würde, aber es sah alles aus wie vorher, und sie merkte auch nichts." Ihren Freundinnen erzählte sie später von der Erfahrung und meinte, dass "es kein großes Ding" gewesen sei und sie lieber weiter beim Küssen bleiben sollten. In ihren Memoiren ging Cher auch auf ihre toxische Ehe mit Sonny Bono (✝62) ein. Sie berichtete von den tiefen emotionalen Wunden, die sie davontrug. Sonny habe ein kontrollierendes Verhalten an den Tag gelegt und durch seine Eifersucht viel Unbehagen in der Beziehung verursacht. Eine besonders dunkle Zeit erlebte die Sängerin 1972, als sie in einem Las Vegas-Hotel mehrmals den Gedanken gehabt hatte, vom Balkon zu springen. Trotz dieser schwierigen Zeiten bewahrte sich Cher ihre Stärke und setzte nach der Trennung ihre erfolgreiche Solokarriere fort.

Getty Images Cher bei der Victoria's Secret Show 2024

Getty Images Cher im Jahr 1965

